Birlik Vakfı’ndan Ermenistan saldırılarına tepki

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıların karşısında olduklarını belirtilerek “Her Azerbaycan’ın sahada siyasi ve askeri başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Malatya Birlik Vakfı Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Ergül, yaptığı yazılı açıklamada Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşın ‘Hilal ile Haç’ın savaşı’ olduğu ifade ederek 30 yıl önce Rusya’nın desteği ile Azerbaycan’a saldırarak Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan’ın bu saldırılarına yeniden başladığı anımsattı.

Azerbaycan’ın ise bu saldırılar karşısında Ermenistan işgalindeki Karabağ bölgesini yeniden ele geçirip vatan topraklarına katmak için giriştiği savaşta büyük başarı kazandığının belirten Ergül, “ABD, Rusya ve Fransa aradan geçen 30 yılda Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları bünyesine katmak ve bir oldubittiye getirerek Karabağ’ın Ermenilerden kalmasını sağlamak için gayret göstermiştir. Azerbaycan şimdi büyük bir askeri başarı ile işgal edilen topraklarını kurtarmaya başlamışken Minsk denen güçler Azerbaycan’ı tekrar durdurma çabasına giriştiler. Buna izin vermeyen Azerbaycan ise ‘Karabağ’ı geri almadan ateşkese uymayacağını’ söylemektedir. Batı dünyasının Haçlı zihniyeti ile İslam ve Türk devletlerine karşı besledikleri hain emellerine karşı Malatya Birlik Vakfı gönüllüleri olarak Azerbaycan’ın yanında yer alarak kardeşlerimize destek veriyor her sahada siyasi ve askeri başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.