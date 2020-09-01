Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
15 SAATLİK KAMERA İZLENMESİYLE YAKALANDI
Malatya’da birçok olaya karıştığı iddia edilen bir zanlı, 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışması sonucu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayında cep telefonunun çalınması, görevi yaptırmamak için direnme olayı, çarşı ve mahalle bekçisinin tehdit edilmesi olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda bahse konu olayları gerçekleştiren S.D isimli şahıs yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
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