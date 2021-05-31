“Bir Kitap Bir Umut” projesi Malatya’da başladı

Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağışı kampanyası Malatya Adliyesinde başladı.

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa başlattığı kampanyada, hükümlü ve tutukluların cezaevi kampüs yerleşkesinde kitaba erişim noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için müstakil kütüphanelerin kurulması kararlaştırılmıştı. Protokol kapsamında Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası başlatıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya Malatya’da adliye binası önünde başlatıldı. Kampanya süresince Malatya Adliyesi ve Matim İs merkezinde bulunan Hukuk Mahkemeleri önünde açılan stantlar ile Malatya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumunda kitap bağışı kabul edilecek.