banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

Trafik kazalarının asgariye indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Malatya’da kurulan Yaşam Tüneli’nde bir günde, 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi.

MALATYA 01.10.2021, 17:27
Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

Trafik kazalarının asgariye indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Malatya’da kurulan Yaşam Tüneli’nde bir günde, 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından, Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi kapsamında 2 No’lu uygulama noktasında bulunan Yaşam Tünelinde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi. Sürücü ve yolculara, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ayrıca simülasyon aracıyla uygulamalı olarak kaza anı, sürüü ve yolculara yaşatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P