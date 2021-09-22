Bir araçtan 10 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da, bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, İstiklal Mahallesi’nde bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.