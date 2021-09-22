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Bilinçsiz balık avcılığı uyarısı

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, göl ve göletlerde bilinçsiz balık avcılığı uyarısı yapıp, balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için su kaynaklarının kirletilmemesini istedi.

MALATYA 22.09.2021, 11:31
Bilinçsiz balık avcılığı uyarısı

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, göl ve göletlerde bilinçsiz balık avcılığı uyarısı yapıp, balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için su kaynaklarının kirletilmemesini istedi.

Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya’da göl ve göletlere Balık yavrusu bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde bulunan su kaynaklarına Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından üretilen sazan yavruları getirilerek bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Malatya’da Balık üretiminin arttırılması için çaba gösterildiğini bildiren Macit, "İlimiz Kuluncak Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ Medik Baraj Gölü, Arapkir Göleti, Hekimhan Güzelyurt Göleti ve Karamahmut Göleti, Battalgazi Yaygın Göleti, Yeşilyurt Beylerderesi Göleti, Doğanşehir Polat Göleti ve Darende Ayvalı Göleti olmak üzere toplam 120 bin adet yavru balık bırakıldı” dedi.

Bilinçsiz balık avcılığı uyarısı

Malatya’da yapılan Balıklandırma çalışmalarının özellikle son yıllarda artarak devam ettiğine dikkat çeken Macit, “Tüm su kaynaklarımıza planlı bir şekilde balık bırakılmaktadır. Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için su kaynaklarının kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımız daha dikkatli olmalıdır" uyarısı yaptı.

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