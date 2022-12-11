‘Bilinçli Aile ve Gençlerimiz’ seminerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenerek, Kişisel Eğitim Uzmanı, Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Bilinçli Aile ve Gençlerimiz’ seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde kalabalık bir izleyici kitlesinin katıldığı semineri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, TFF Bölge Müdürü Işılay Kebabcıoğlu Çalışkan, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek örgütleri başkanları, aileler ve gençler takip etti.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ailenin toplumun temel taşı ve köklü bir kurumu olduğunu ifade edip, ailedeki sevgi ve güven ortamının mutlu bireylerin yetişmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı.

Ailenin sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir misyona sahip olduğunu söyleyen Çınar, kültürel organizasyonlarla toplumsal dinamikleri güçlü ve dinamik tutmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çınar, “Aile, toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitim buluşmalarını sık sık yerine getiriyoruz. Daha iyi ve daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi için aile değerlerinin korunması, gençlerimizin de bu mihvalde bilgili, kültürlü ve sağlıklı olması çok önemlidir. Hiç şüphesiz sağlıklı, güçlü nesillerin yetişmesi aile değerlerinin korunması, güçlendirilmesiyle mümkündür. Dünyada teknolojinin hızla gelişmesi, internetin hayatımızın bütün aşamalarını sardığı bugünlerde ise gençlerimizi her türlü tehlikeden korumak içinde aile bireylerine çok büyük görevler düşmektedir. Bu noktada karakterli, düzgün, ülkesine ve memleketini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun ilk başlangıç yeri aile ortamıdır. Bir çocuk; neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kararlarını aile ortamında oluşturur. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu ve daha sevgi dolu bir aile kavramı için herkes üzerine düşeni sonuna kadar yapmalıdır. Aile değerlerini muhafaza etmek hepimizin ortak vazifesidir” şeklinde konuştu.

Çınar, bilinçli ailelerde yetişen gençlerin aydınlık yarınlara ışık tutacağını vurgulayıp, “Günümüz yaşam koşullarında büyüyen gençlerimizin sorunları, karşılaşabilecekleri tehlikeler, çocukların başarılarında anne ve babaların rolü, sevgi, saygı ve iletişimi güçlü tutmakta eğitim hizmetlerinden geçmektedir. Hayatta karşılaştığımız tüm güçlükleri yenmek için mutlu aile ortamı her yaştan insan için büyük bir öneme sahiptir. Bunu sağlamanın yolu da; bilinçli ailelerle mümkündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta aile değerlerinin korunması, aile bireylerinin huzuru ve mutluluğu, çocuklarımızın da başarılı bir hayat yaşamasına büyük bir önem veriyoruz. İlçemizde geçen yılı gençlik ve spor, bu yılı da kadın ve aile yılı olarak ilan ederek, ailelerimizi ve gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerimize ağırlık verdik. Fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerinde de büyük bir mesafe aldık. Tabii ki burada alanında uzman isimlerin deneyimlerini, tecrübelerini ve birikimlerini hemşehrilerimize ulaştırmak içinde bu tür etkinlikleri sık sık düzenliyoruz. Eğitim Bir-Sen ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi büyük bir yankı uyandırdı. Yazar-aile buluşmaları, söyleşiler, yazarların ele aldığı eserlerden oluşan kitaplarla, okullarda çocuklarımıza yönelik bilgilendirici etkinliklerimizle ailenin bu toplum için ne kadar özel ve değerli olduğunu gözler önüne serdik. Bugünde toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek; konunun uzmanlarından olan Sıtkı Aslanhan Hocamızı Malatyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli hocamızın tespitlerinden ve önerilerinden hepimizin üst seviyede faydalanması gerekiyor. Amacımız, milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Sıtkı Aslanhan hocamıza ve seminerde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kişisel Eğitim Uzmanı, Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan ise ‘Bilinçli Aile ve Gençlerimiz’ konulu seminerde günümüz aile yapısı, gençlerin sosyal medya alışkanlıkları ve bilinçli nesil yetiştirilmesi ile ilgili örneklerle bir sunum gerçekleştirdi.

Aile içinde anne ve babaların nasıl iletişim kurması gerektiğine ve yaşanan problemlerin kolayca çözülmesine yönelik yapılması gerekenleri eğlenceli bir dille anlatan Aslanhan, ailelerin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluk yaşandığını, bu olumsuzlukların yaşanmaması için hep birlikte daha duyarlı davranmak gerektiğini söyledi.

Ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukların sağlıklı iletişim kurmadıklarına dikkat çeken Aslanhan, çocuklara erken yaşlarda sorumluluk verilmesi gerektiğine işaret etti. Aslanhan, “Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Erken yaşlarda odasını, yatağını ve oyuncaklarını toplamasını gerektiğini, evin kurallarına uyması gerektiğini çocuğumuza mutlaka öğretelim. Anne ve babalar olarak aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü yine biz yapıyoruz ne yazık ki. Çocuklarımızla sağlıklı ve güzel iletişim kurmalıyız, onları çok iyi dinlememiz gerekiyor. Evlatlarımıza sevgiyle yaklaşalım ve onlara sevgimizi belli edelim ki, bizden bulamadıkları sevgi ve ilgiyi dışarıda aramasınlar. Sizin saygı göstermediğiniz, değer vermediğiniz çocuğunuza kimse saygı göstermez. Biz çocuklarımızı erken yaşlarda dinlemez, onlara gereken saygı ve sevgiyi göstermezsek onlarda bizi gelecekte dinlemezler, çocuklarımıza etkili dinlemeyi sağlıklı ve güzel iletişimle öğretmeliyiz. Aileler çocuklarıyla evlerde televizyon karşısında yan yana olmalarına rağmen ne üzücü ki birbirlerinden habersiz şekilde hipnoz edilmiş gibi davranış sergiliyorlar. Bu yüzden sohbet ortamı oluşturmalıdırlar. Gösterilen sevgi ve şefkat ise aradaki bağları kuvvetlendiren en önemli olgudur” diye konuştu.

Seminerin ardından Çınar ile eşi Aslanhan’a kayısı paketi takdim ettiler. Sevenlerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan Aslanhan ise kitaplarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi.