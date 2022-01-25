Beydağı’nı aşan Battalgazi Belediyesi ekipleri, üretici ve hayvanlarını kardan kurtardı

Malatya Beydağı’nın eteklerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan üretici Hüseyin Kopar ve ailesinin yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Ahır çatısının çökmesi sonucu 4 hayvanı telef olan üretici Kopar ve hayvanları, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya’da, vatandaşların yardımına yine Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Yolda mahsur kalan vatandaşlardan ilacı biten kronik hasta teyzeye, tavuklarına yem veremeyen üreticilerden hastaneye gitmek zorunda olan hastalara kadar ilçede yardım talebinde bulunan birçok vatandaşın imdadına yetişen Battalgazi Belediyesi ekipleri, bu kez de ahır çatısı çöken ve ailesiyle birlikte mahsur kalan üreticiye yardım için Beydağı’nı aştı. Beydağı (Mamurek) kırsal Mahallesi Çalhan mevkiinde yıllardır küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Hüseyin Kopar, ahır çatısının kardan dolayı çöktüğünü ve yardım edilmediği takdirde tüm hayvanlarının telef olacağını belirterek, Battalgazi Belediyesi ekiplerinden hızlı şekilde yardım talebinde bulundu.

2 metreyi aşan karlı yolda amansız bir mücadele

Üreticinin yardım talebinin ardından zaman kaybetmeden yola çıkan Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, yer yer 2 metreyi aşan karlı yolda 6 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından ailesiyle birlikte Beydağı’nın eteklerinde mahsur kalan üretici Kopar’a ulaştı. Güçlükle ulaşılan Kopar ve ailesini güvenli bir yere alan ekipler, sonrasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki hayvanlara ulaştı. 4 hayvanın telef olduğunu gören ekipler, diğer hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı çalışmaların ardından üretici Kopar, hayvanlarıyla birlikte kurtarıldı.

“Yardımımıza Battalgazi Belediyesi yetişti”

Üretici Kopar ile birlikte Beydağı’nın eteklerinde mahsur kalan Hasan Kaya isimli vatandaş, Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileterek, “Çok aşırı kar yağışı var. Uzun zamandan sonra ilk kez Malatya’mıza bu kadar kar yağdı. Kaynım Hüseyin Kopar, burada küçükbaş hayvancılık işi yapıyor. Yoğun yağan kar nedeniyle burada mahsur kaldık ve hayvanlar çadırı yıkıldı. Allah Battalgazi Belediyemizden razı olsun. Yollarımızı açtı, bizleri ve hayvanlarımızı kurtardı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah herkese böyle başkan nasip etsin”

En zor anlarında yanlarında Battalgazi Belediyesi’nin olduğunu aktaran Üretici Hüseyin Kopar, “Malatya’mız uzun zamandan beri böyle bir yağış almamıştı. Kar yağışıyla birlikte fırtınadan bir yere kıpırdayamadık.

Ahırımızın çatısı çöktü. Durumumuzu Battalgazi Belediyesi’ne aktardık. Sabahın ilk ışıklarından bu yana yoldalar. Nihayet bizlere ulaştılar. Bizleri kurtardılar. Canımızdan olacaktık. Yollarımız açıldı ve hayvanlarımızı şimdi aşağıda akrabamızın ahırına indireceğim. Nisan ayına kadar orada kalacağız. 4 hayvanım telef oldu ve biz bir şey yapamadık. Sağ olsun ekipler geldi ve bizi kurtardı. Allah Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den razı olsun. Başkası olsaydı gelmezdi, ekiplerini göndermezdi. Başkanımız her zaman vatandaşının yanında. Rabbim başkanlık görevini daim etsin. Allah herkese böyle başkan nasip etsin” dedi.