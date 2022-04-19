Beydağı Tabiat Parkı’nın devri Malatya Büyükşehir’e yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan Beydağı Tabiat Parkı Alanı, imzalanan protokolle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Türkiye’de şehir merkezinde büyüklük anlamında nadir parklardan biri olan Beydağı Tabiat Parkı’nın işletmesi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük’ün imzaladığı protokolle Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Protokol imzasında açıklamalarda bulunan Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, “Beydağı Tabiat Parkımız biyo çeşitlilik anlamında zengin. Gelecek ziyaretçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine Bakanlık olarak çok teşekkür ediyoruz. Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Türkiye genelinde şehir merkezinde böyle bir mekân ve imkân söz konusu değil”

Şehir merkezinde 3 milyon 300 bin metrekarelik bir alanın halkın hizmetine açılmasının Malatya için büyük bir şans olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Beydağı Tabiat Parkıyla ilgili protokol sözleşmemizi imzalıyoruz. Protokoldeki amaç; 3 bin 300 dönüm alan içerisinde belirlediğimiz ve Milli Parklarla birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışmaların topluma açılması ve hizmete sunulmasıdır. Bu anlamda 900 dönümlük yerde Gençlik ve Spor

Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde 250 kişilik gençlik kampının yanında macera adasının, jimnastik salonunun, futbol sahasının, basketbol, voleybol ve hentbol sahalarının yapılması, ayrıca gençlerimizin kalacağı konut bazındaki evlerin yapılarak bizlere teslim edilmesi ve daha sonrada Milli Parklarla ortaklaşa işletmesini amaçlamaktadır. Protokol çerçevesinde Milli Parklarla birlikte yapmış olduğumuz düzenlemelerle sosyal tesisler, kafeteryalar ve vb. şeylerin belediyemize devrinin yapılması ve belediyemiz tarafından da o bölgenin bakım, onarım vb. işlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesi ayrıca giriş çıkış kontrollerinin de yine belediyemiz güvenlik elemanları tarafından yapılması amaçlanmaktadır.

Milli Parklar Bölge Müdürümüz Ahmet Çörtük ile protokolümüzü imzalayacağız. Ahmet Beyle diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi ortak çalışmalarımız var. Paydaş olma noktasında şimdiye kadar gerek Orduzu Pınarbaşı tesislerinde yapmış olduğumuz çalışmalar olsun gerek Beydağı Parkı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar olsun gerekse diğer alanlardaki ortak çalışmalar. Kamu kuruluşları arasında belediye ve yerel yönetim anlamında örnek çalışma sergilenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın belediyemize ve Malatya’mıza göstermiş olduğu kadirşinaslıktan ve bölge müdürlüğümüzün yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrin merkezinde 3 milyon 300 bin metrekarelik bir alanın halkımızın hizmetine açılması Malatya’mız açısından büyük bir şanstır. Ayrıca Türkiye genelinde de zannedersem şehir merkezinde böyle bir mekân ve imkân söz konusu değildir. Yani Amerika’daki Central Park, İngiltere’deki Hyde Park gibi şehir merkezinde ve şehir merkezinin yararlanabileceği bir imkân dâhilinde bütün Malatyalı hemşerilerimize sunulması ayrıca bir güzelliktir. Bu güzelliğin sağlanmasında başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle birlikte Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.