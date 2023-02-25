Beydağı konteyner kentte oturma bankları kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Malatya Beydağı konteyner kentte oturma bankları kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da Van Valiliğinin koordinesinde kurulan Beydağı konteyner kentinde Van Büyükşehir Belediyesi konteynerlerin önüne oturma bankları kurdu. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Malatya’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Depremlerden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan geçici barınma alanlarında da vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek iyileştirmeler yapılıyor. Bu çerçevede Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları gereği Beydağı konteyner kentine Van Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Van’dan 3 tır ile getirilen yaklaşık bin adet oturma bankı, konteyner kent sokaklarına kuruluyor. Konteyner kentin her sokağına bırakılan banklar depremzede vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.