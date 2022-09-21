Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da beton mikseri ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 20.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, C.A. idaresindeki 44 AHE 989 plaka beton mikseri ile Ş.Y. yönetimindeki 31 GU 688 plaka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.