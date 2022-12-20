Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde 600 istihdam

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas ( Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi için belirlenen parsel metrekare birim maliyeti 125 TL olarak belirlendi. 16 bin 750 adet hayvan kapasiteli 99 besi işletmesinin yanı sıra bir adet 150 baş hayvan kapasiteli et kombinesi, bir adet soğuk hava deposu ve 3 adet toplamda 5 mw. gücüne sahip olacak biyogaz tesisi, 1 adet yem fabrikası bulunacak ve toplamda 600 kişilik istihdam sağlanacak.

Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Yazıhan Kaymakamlığı Şehit Er Eyüp Hacıoğlu toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve üyeler katıldı.

Toplantıda, Besi Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi işine ait ihale, sözleşme ve yer teslimi yapılan ve yüklenici firma tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde başlanan çalışmalarda gelinen son durum ile ilgili, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.

Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetince alınan karar neticesinde, Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsisi için belirlenen parsel metrekare birim maliyeti 125 TL olarak belirlendi. Ayrıca 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ön tahsislerin başlayacağı ve belirlenen miktarın defaten ödeneceği konusu da karara bağlandı.

600 kişiye istihdam

16 bin 750 adet hayvan kapasiteli 99 besi işletmesinin yanı sıra bir adet 150 baş hayvan kapasiteli et kombinesi, bir adet soğuk hava deposu ve 3 adet toplamda 5 mw. gücüne sahip olacak biyogaz tesisi, 1 adet yem fabrikası bulunacak ve toplamda 600 kişilik istihdam sağlanacak.