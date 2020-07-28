Berberlerde bayram yoğunluğu
BERBERLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı.
Malatya’da berber Şener Eroğlu, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Korona virüs salgının nedeniyle işyerimiz dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşları uyaran Eroğlu, tıraşı son güne bırakmamalarını önerdi ve “Bayram tıraşlarını son güne bırakmayın. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Berberler ve kuaförler olarak bayramda yoğunluk olması için, vatandaşlarımız berberlerine giderek bugünlerde tıraşları yaptırsınlar. Son güne bırakılmasınlar” dedi. Eroğlu, “Bizler berber ve kuaförler olarak randevu sistemine göre çalışıyoruz Vatandaşlarımız randevularını daha öncesinden belirlesinler yoğunluk yaşanmadan berberlerine giderek tıraşlarını rahat bir şeklinde olsunlar “şeklinde konuştu.
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