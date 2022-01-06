BELSOS Personellerine yangın eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, resmi kurumlar başta olmak üzere okullar, fabrikalar ve özel iş yerlerinde başlattığı yangın ile ilgili eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim seferberliği kapsamında 2022 yılında Malatya genelinde yangın başta olmak üzere deprem, sel ve kazalarda alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim çalışmalarını sürdüren İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, BELSOS şirketi çalışanlarına eğitimler verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında BELSOS tesislerinde çalışan personellerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitim programında görsellerle birlikte yapılması gerekenlerin anlatımının ardından yangınlara müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler de verildi.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her yıl güvenlik sebebiyle insanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda yapılması gereken faaliyetlerimize süreç olarak devam etmekteyiz. Özellikle iş yerlerinde 28681 sayılı yönetmelik gereğince yılda bir sefer ikaz, alarm, deprem ve tahliye eğitiminin yapılması mecburi hale getirilmiştir. Bizler de İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim amirliği olarak resmi dairelerde, fabrikalarda, iş yerlerinde sürekli eğitim programlarımızı yapmaktayız. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında BELSOS personellerine yönelik yangın güvenliği eğitimlerimizi verdik. Eğitime katılan arkadaşlarımız başarıyla eğitimlerini tamamladılar. Eğitimlere katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden BELSOS Tesisler Müdürü Murat Güllü, “Eğitim amirimiz tarafından personellerimize eğitim verildi. Eğitim sosyal tesislerimizde olmazsa olmazımızdır. Mutfak bölümlerimizde gaz, yanık yağ gibi risk taşıyan maddeler bulunuyor. Bunlarla alakalı personellerimiz gerekli eğitimleri aldılar. İnşallah yangın gibi sıkıntılar yaşamayız. Eğitimlere katılan personellerimize ve İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.