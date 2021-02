Belediye personeline Kızılay’a kan desteği

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çağrısı üzerine belediye personeli tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgınıyla beraber kan stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle Türk Kızılayı tarafından Malatya’da “Kan ver Hayat Kurtar” sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Türk Kızılayı’nın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi’nde kampanyaya destek için kan verme standı kuruldu. Battalgazi Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanyasında bağışçılar önce form doldurdu. Ardından ateşleri ölçülerek kan değerlerine bakıldı. Sosyal mesafenin korunduğu kan bağış kampanyasına destek vermek ve kan bağışına olan duyarlılığı arttırmak için Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’da kan bağışında bulunarak, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğini belirttiler.

“Kan stoklarına destek vermek hepimizin görevi”

Kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı Battalgazi Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de olduğu gibi Malatya’mızda da kan stoklarında ciddi azalmalar oldu. Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Türk Kızılayı, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, kan bağışı konusuna çok duyarlı. Başkanımızın talimatıyla Battalgazi Belediyesi olarak destek verdiğimiz kan bağışına, personellerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Türk Kızılayı’mızın yanındayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan bağışında bulunan personellerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.