Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı, yapılan 3’ncü birleşimle tamamlandı. Toplantıyı yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kısa süre önce korona virüs salgınında hayatını kaybeden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya’yı rahmetle andı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Çeşitli imar konularını içeren gündem maddeleri okunarak incelendi. Başkan Gürkan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerine söz vererek bilgilendirme yapmalarını istedi. Yapılan bilgilendirmelerden sonra komisyon görüşleri doğrultusunda imar maddeleri oylanarak kabul edildi. Yenilenen meclis salonunda oylamalar elektronik oylama olarak yapıldı.

Başkan Gürkan’dan taziye mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, meclis toplantısında kısa süre önce korona virüs hastalığından vefat eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya’yı rahmetle andı. İrfan Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Başkan Gürkan, Kaya’nın yakınları için taziyelerini dile getirerek sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Diğer yandan, Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısına 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00’te başlanılmasına karar verildi.