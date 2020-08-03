Bayramı serin geçiren Malatya’da sıcaklık yükseliyor

Kurban Bayramı’nı mevsim normallerinde geçiren Malatya’da önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselecek.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı’nı en yüksek sıcaklık 32-33 derece olarak mevsim normallerinde geçiren Malatya’da 4 Ağustos Salı günü en yüksek 34, Çarşamba 35, Perşembe ve Cuma günleri en yüksek 36 dereceye çıkması bekleniyor.