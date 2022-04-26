Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Malatya’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala şekerler tezgahlardaki yerini aldı.

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram edilecek renkli ve lezzetli bayram şekerleri tezgahlardaki yerini alarak alıcısını bekliyor.

Ramazan ayının son günlerinde taleplerin yoğun olabileceğini ifade eden esnaf Nail Bağdatlı, “Şekerlere şuanda talep düşük, şeker fiyatları yüksek seyrediyor. Temennimiz Ramazan ayının sonuna doğru piyasada kıpırdama olması yönünde. Bayram masrafları çoğaldığından dolayı talep düşük” dedi.

Geçen yıllara oranla piyasanın durgun olduğuna değinen esnaf Yusuf Aydın ise “ Taleplerimizi bayrama yakın Cumartesi, Pazar belli olur. Gecen Ramazan ayına baktığımız zaman şuan taleplere yetiştiremiyor olmamız lazımdı. Fiyatlar yüksek müşterimiz çok yok. Bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden esnaf, Mesut Şireli, “ Gecen seneye göre talep azaldı. Eskiden daha çok satılıyordu. Şimdi milletin gücü yok. 3-4 kilo alan bir kişi 1 kilo alıyor. Şuanda bir hareketlilik yok. Satışlarımız devam ediyor. Bizim burada satışlar genelde son 3 gün oluyor” diye konuştu.