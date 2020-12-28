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Bayanların istihdamına yönelik tekstil kursu açıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Aile Eğitim Derneği ile imzaladığımız işbirliği protokolü neticesinde, Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde açtığımız tekstil kursumuzla bayanlarımızın hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine olan katkılarını artıracağız” diye konuştu.

MALATYA 28.12.2020, 17:18
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Bayanların istihdamına yönelik tekstil kursu açıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Aile Eğitim Derneği ile imzaladığımız işbirliği protokolü neticesinde, Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde açtığımız tekstil kursumuzla bayanlarımızın hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine olan katkılarını artıracağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Aile Eğitim Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Covid-19 Salgının Ekonomik Etkisini Azaltmak İçin Kadın İş Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında açılacak olan meslek edindirme kursu için işbirliği protokolü imzaladı.

İŞ-KUR İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de destek verdiği tekstil kursu için, Fetih Tekstil, Baykanlar Tekstil ve Çalık Tekstil tarafından toplamda 12 adet tekstil makinesi bağışlandı. Usta öğreticiler tarafından verilecek eğitimlerin ardından sertifikalarını alacak olan kursiyerlerin, üretecekleri farklı ürünleri satarak hem ev, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor. Kursiyerler talep etmeleri halinde İŞ-KUR İl Müdürlüğünün destekleriyle Organize Sanayi Bölgesi ile sanayi sitelerindeki iş alanlarında da istihdam edilebilecekler.

Bayanların istihdamına yönelik başlatılan tekstil kursu için Kiltepe Meslek Edindirme Merkezinin kapılarını kursiyerlere açan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya Aile Eğitim Dernek Başkanı Zeynep Çakar, “ Derneğimizin İçişleri Bakanlığımıza sunduğu projenin her aşamasında katkı sağlayan başta Sayın Valimiz Aydın Baruş’a, kıymetli eşi Nagehan Baruş’a, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar’a, İŞ-KUR İl Müdürlüğümüze, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayanlarımız ne kadar başarılı olursa ailelerimize o denli başarılı olur. Bayanlarımıza bu anlamda yol gösterici olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Tekstil Kursunun açılmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sunan İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman ise “ İŞ-KUR olarak bizim misyonumuz, işsiz insanlara bir nebze olsun dokunabilmek, onların hayatlarına ve iş hayatlarına girebilmektir. ‘Balık verme, balık tutmayı öğret’ diye çok güzel bir sözümüz vardır. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bu projenin hayata geçmesi noktasında fabrikalarımızdan destek almak adına 2-3 kez ziyaret ettik.4’e yakın fabrikadan makine temin edilmesi noktasında destek aldık. Allah onlardan razı olsun. Derneğimizle bundan bir ay önce bu proje üzerine bir görüşme yapmıştık. Bizlerde Yeşilyurt Belediyemizin büyük destekleriyle Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde açılacak bu kurs için elimizden gelen desteği verdik. Kursun başlamasına çok sevindik. Şu anda Malatya’da üç bine yakın bayan açığımız var. Açılmakta olan fabrikalarımızın kimi 700, kimi de bin tane bayan çalışan istiyor. Bu tür kurslarla bayanlarımızın iş alanlarına girmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kiltepe Mahallesinde tekstil kursunun açılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş da, “ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın diye çok güzel bir sözümüz vardır. İnsanımızı yaşatıp devletimizi yücelten tüm büyüklerimize, kurum ve kuruluşlara ve Yeşilyurt Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sokaklarımızı güzelleştiren, yollarımızı yapan, atıl vaziyetteki buradaki binamızı kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı çok güzel bir hizmet alanına dönüştüren Yeşilyurt Belediyemiz ve Sayın Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız ayrıca buraya bir adet Gençlik Merkezi daha yapacağının müjdesini verdi, kendisine minnettarım” diye konuştu.

Kiltepe Meslek Edindirme Merkezindeki faaliyetlerine tekstil kursunu da eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına güçlü kazanımlar sağlamak adına kurduğumuz Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde ki faaliyetlerimizi artırmaktayız. Toplumun tüm kesimlerinin aynı düzeyde gelişmesi, değişmesi ve ilerlemesi noktasında hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize bugün bir yenisini daha eklemin gururunu yaşıyoruz. Malatya Aile Eğitim Derneğimiz ile birlikte, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezimizin de katkılarıyla bayanlarımıza yönelik ‘Covid-19 Salgının Ekonomik Etkisini Azaltmak İçin Kadın İş Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında tekstil kursumuzun başlangıcını bugün yapmaktayız, hayırlı uğurlu olsun. Kuracağımız meslek edindirme kursuyla birlikte bayanlarımıza biçki, dikiş ve nakış eğitimleri verilecek olup, eğitimler sonunda bayanlarımızın hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine daha fazla destek vermelerinin yolunu açmış olacağız. Kiltepe mahallemizde açtığımız Meslek Edindirme Merkezimizde yeni bir anlayış ve vizyonel bir bakış açısıyla, bu bölgede yaşayan bayanlarımızın iş hayatına katılımlarına ciddi bir destek sağlamış olacağız. Malatya Aile Eğitim Derneğimiz ile birlikte, İŞ-KUR ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezimizin de ciddi destekleriyle bayanlarımıza yönelik açılan tekstil kursuna ev sahipliği yapacak olmak bizim için büyük bir mutluluktur. Kursumuza makina bağışında bulunan fabrika sahiplerine ise çok teşekkür ediyorum. Kursumuzun temel hedefi, bölgemizde bulunan organize sanayi ve özsan sanayi ve diğer sanayi bölgelerine ara eleman yetiştirmektir. Kursumuzda yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip olacak olan bayan kursiyerlerimizin, bu tür sanayi bölgelerinde daha fazla tercih edilmelerinin önünü açmış oluyoruz. Bayanlarımızı meslek sahibi yaparak, yeteneklerini ön plana çıkarmış oluyoruz. Balık yemeyi değil de balık tutmayı öğreten bir anlayışa sahibiz” diye konuştu.

“Hâyırlı bir işin paydaşı olmak, destek sağlamak bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir” diyerek konuşmasına devam eden Çınar, “ Bayanlarımızda burada alacakları eğitimler neticesinde iş alanlarını genişletip hem ev bütçelerine hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmalarını bekliyoruz. Kendi iş alanlarında uzmanlaşan ve deneyim sahibi olan bayanlarımızda, bu vesileyle sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olacaktır. Fabrikalarımız bizden sürekli eleman talebinde bulunuyor, bizde yönlendirmeler yapıyoruz ancak bazen farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. İşte bu tür kurslarımız aradaki sorunların giderilmesini sağlayacaktır. Bayanlarımız makine kullanımı ve iş tecrübesinden dolayı, fabrikalarda veya farklı sanayi tesislerinde daha rahat ve kolay bir şekilde işe girme fırsatına da kavuşmuş olacak. Fabrikalarımızda burada yetişen tecrübeli kursiyerlerimizi kendi bünyesine dahil ederek, iş verimliliğini daha da artırmak isteyecektir. Kursumuza makina bağışında bulunan firmalarımızda istihdam alanları oluşturmaya, yetenekli ve tecrübeli bayanlara kapılarını açmaya hazırdır. Kursu tamamlayacak olan bayanlarımızın bu tür iş alanlarına girmelerini sağlayacağız. Yapılan protokolle, insanların derdine bir nebze de olsa derman olmaya, destek vermeye çalışacağız. Bununla birlikte Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde devam eden ‘İş Havuzu’ projemiz ile de bugüne kadar 60’a yakın hemşerimizin işe girmelerini sağladık. İnşallah tekstil kursumuzla da işe girmek isteyen, çalışmak isteyen, üretim ekonomisine katkı sunmak isteyen, ev bütçesine katkı sunmak adına gayret eden bayanlarımıza katkı sunmaya çalışacağız” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Çınar ile Malatya Aile Eğitim Dernek Başkanı Zeynep Çakar, tekstil kursunun protokolünü imzaladılar.

İşbirliği protokol imzalama törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Aile Eğitim Dernek Başkanı Zeynep Çakar, İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün, Dernekler İl Müdürü Mustafa Özyaprak, Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve kursiyerler katıldı.
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