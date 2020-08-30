Batuhan Memiş’in adı stadın özel bir bölümüne verildi
YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ, BATUHAN MEMİŞ'İN ADINI STADINDA ÖZEL BİR BÖLÜME VERDİ
Yeni Malatyaspor Kulübü, 4 yıl önce vefat eden taraftarı Batuhan Memiş’ in adını stadında özel bir bölüme verdi.
Taraftar Derneği Derebeyleri ile ortak organize edilen isim verme töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ender Kaya, "Batuhan Memiş kardeşimizi ölümünün 4. yılında saygıyla anıyoruz. Formaya adanmış bir ömürdü. Bu anlamda kulübümüzle ortak hareket ederek kardeşimizin adını protokol salonuna verdik" şeklinde konuştu.
Batuhan Memiş’in adının verildiği törene baba Yusuf Memiş de katıldı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılında elim bir kaza sonucu henüz hayatının baharındayken kaybettiğimiz arma aşığı taraftarımız Batuhan Yakup Memiş’in adını stadyumumuzda ölümsüzleştirdik. Kulübümüz ve taraftarımızın organizasyonu ile Batuhan Yakup Memiş’in adını protokol tribünümüzdeki VIP salonumuza verdik" ifadelerine yer verildi.
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