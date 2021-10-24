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Battalgazi’ye ay-yıldız anıtlı parkyapılacak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde bulunan Jandarma Komutanlığı Lojmanlarının arka kısmına Türk bayrağının simgesi olan ‘Ay-Yıldız’ anıtının yer alacağı modern park yapılacak.

MALATYA 24.10.2021, 13:20
Battalgazi’ye ay-yıldız anıtlı parkyapılacak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde bulunan Jandarma Komutanlığı Lojmanlarının arka kısmına Türk bayrağının simgesi olan ‘Ay-Yıldız’ anıtının yer alacağı modern park yapılacak.

Fırat Mahallesi’ndeki vatandaşların park taleplerini geri çevirmeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Jandarma Komutanlığı Lojmanlarının arka kısmına yapılacak olan ‘Ay-Yıldız’ anıtı bulunan park projesi için düğmeye bastı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan parkın içerinde, Türk Milleti varlığı ve bağımsızlığını temsil eden Türk bayrağındaki ay ve yıldız temalı yükseliş anıtı, havuzlu meydan, yürüyüş yolları ve işletme binası yer alacak. 2021 yılı tamamlanmadan başlanılacak olan ve toplam 2.5 milyon maliyeti bulan parkın yapım çalışmalarının 2022 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Örnek bir projeye imza atacaklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımlarımızla Battalgazi’de hayalleri gerçeğe dönüştürmemizin yanı sıra vatandaşlarımızın dinlenebileceği, aileleriyle güzel zaman geçirebileceği alanlarda oluşturmaya devam ediyoruz. Fırat mahallemize kazandıracağımız parkımız ile örnek bir projeye imza atacağız. Türk bayrağımızın simgesi olan Ay-yıldız temalı parkımız Battalgazi’mize çok yakışacak. İlçemizin çehresine güzel dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızın startını 2021 yılı tamamlanmadan vermeyi ve 2022 yılında vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Battalgazi’mize ayrı bir görsel görünüm katacak olan bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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