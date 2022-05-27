Battalgazi’nin yöresel lezzetleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Asırlık Tariflerle-Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Battalgazi’nin zengin yemek mutfağı tanıtıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, ‘Asırlık Tariflerle- Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde özel bir tanıtım programına ev sahipliği yaptı. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeleri tarafından Battalgazi’nin zengin yemek mutfağında yer alan yöresel yemekler, tarihi mekanda düzenlenen program ile tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen ‘Asırlık Tariflerle- Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

“Belediyeler bu noktada büyük destek veriyor”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, “Malatya’mız artık Türk Mutfağı konusunda öncülük yapan illerin başında geliyor. Anadolu’nun en iyi mutfağına sahip illerden biriyiz. Kadın Kooperatiflerimiz ve belediyelerimiz bu noktada büyük emekler veriyor. İşletmeciler olarak bizlerde Malatya mutfağını dünyaya tanıtılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bugünde Battalgazi’nin yöresel yemeklerinin sergilendiği programda bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Gastronomi alanında dolu dolu ilerliyoruz”

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saygı ise, “Malatya’mızın yöresel yemeklerine ve gastronomiye vermiş olduğu desteklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte Malatya’mız gastronomi de Türkiye’de sayılı illerin arasına girecek. Güzel bir yolda dolu dolu ilerlemeye devam ediyoruz. Gastronomi alanında yapılan etkinlikler ve gelen ziyaretçi akını bunu bize gösteriyor. İnşallah Malatya mutfağını dünyaya tanıtarak, bu alanda öncü olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Anadolu’nun en önemli mutfağına sahibiz”

Malatya mutfağının tanıtılması için çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyleyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Özellikle yöresel yemeklere ilginin arttığı bir dönemde Battalgazi Belediyemiz tarafından bu tarihi mekanda güzel bir programa imza atıldı. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu’nun en önemli mutfağına sahip Malatya mutfağının da Gastronomi alanında tanıtılması çok önemli ve bunun için seferber olmuş durumdayız. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Tarihimiz ile nasıl Dünyaya örnek oluyorsak, Gastronomi alanında da örnek olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda tüm belediyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Malatya’nın zengin mutfağının olduğunu belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan bu etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birçok medeniyete ev sahipliği, birçok kültüre başkentlik yapmış bir şehir olarak Malatya’mız zengin bir mutfağa sahip. Zenginliğimizi bugünde tarihi bir mekanda gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bölgenin lideri olma yolunda ilerliyoruz”

Malatya’yı gastronomi alanında bölgenin lideri konumuna getirmek için önemli organizasyonlara imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, “Öncelikle il dışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in selam ve saygılarını iletiyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iştirakleriyle bugün bizlerde Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayımızdaki programda bir araya geldik. Bugün burada Türk mutfağının değerlerini yaşatmak ve Malatya’mızın lezzet dolu yöresel yemeklerini tanıtma fırsatı buluyoruz. Özellikle önemli turizm çeşidi olan Gastronomi alanında Malatya olarak dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde Malatya’nın kadim mutfak kültürüne hizmet etmek adına yapılan organizasyonlara destek vermeye özel gayret gösteriyoruz. Bu desteklerle Malatya’mız bölgenin lideri konumuna gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimizin tanıtımı için önemli olan tüm organizasyonlara desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.