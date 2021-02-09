Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek

Battalgazi’yi daha güzel ve yaşanabilir yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya’daki Tohma Köprüsü’nün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, ilçeye yapmayı hedeflediği projeler hakkında özel bir sunum yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tohma Köprüsü’nün açılış töreni için geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na Battalgazi’ye kazandırdığı ve kazandıracağı prestij projeler hakkında sunum yapan Başkan Güder, Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanacağını belirtti. Başkan Güder, Hatunsuyu bölgesine yeni bir tüp geçit yapılması taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na sunduklarını ve taleplerinin olumlu karşılandığını aktardı.

Başkan Güder: “En büyük yatırımlar AK Parti döneminde yapıldı”

Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımların AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya’mızı kuzeye Sivas bölgesine bağlayan Tohma Köprüsü’nün açılışını yapmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilimize geldi. Ziyaretlerinde hem köprümüzü açtılar hem de bir takım müjdeler bize sundular. Bundan bir ay öncede Doğu Anadolu bölgesini Malatya’mıza bağlayan Kömürhan Köprümüzün açılışını gerçekleştirmiştik. Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Daha güçlü bir Türkiye’yi güzel yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm AK Parti ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlçemizde iki yeni tüp geçit yapılacak”

Hatunsuyu bölgesinde bulunan tren köprüsüne yeni bir tüp geçitin yapılacağı müjdesini veren Başkan Güder, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi bölgemizde bulunan Hatunsuyu’na yeni tüp geçitin yapılması talebimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ilettik. Şuan kullanılan köprümüz dar olduğu için sıkıntılı zamanlarda o köprüden geçişler zor oluyordu. Önümüzdeki günlerde yeni tüp geçişimizi yaparak, bölgemizin istifadesine sunacağız. Malumunuz Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi’nden başlayarak Hasırcı ve Turgut Özal Üniversitesi okullar bölgesini kapsayacak yerde de, yol ağı genişleme çalışması yapılarak hizmete sunulmuştu. Yine orada da tren geçidimizin olduğu yerde, dar alan sıkıntımız vardı. Araçlar geçerken sorunlar yaşıyordu ve kazalar oluyordu. İnşallah oradaki tüp geçitte kısa sürede yapılarak, bölgenin istifadesine sunulacak” ifadelerini kullandı.

“Trafik sorunu çözüme kavuşacak”

Kuzey Çevre yolu ile Malatya trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını ifade eden Başkan Güder, “Kuzey çevre yolu ile alakalı olarak ta sayın bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde 2021 yılı içerisinde Malatya’dan Eskimalatya’ya kadar giden yol ağını içine alacak şekilde gelmiş olacak. Biz, Eskimalatya yolu ile Sivas yolu arasındaki çevre yolunun biran önce açılması durumunda şehir içi trafik sorunun azalacağını ifade etmiştik. Bu çalışma Malatya’mız trafiği açısından oldukça elzem bir çalışma. Malum şehir içi trafiğinin rahatlatılması için birçok özel projeye ihtiyaç var. Eskimalatya yolundaki proje tamamlandığı taktirde trafiğin oldukça rahatlayacağına inancımızı tekrarladık. Bu yılsonunda inşallah o bölge trafiğe açılmış olacak. Bu yol Kuzey çevre yoluna bağlanmasıyla konu büyük ölçüde tamamlanacaktır. Bilindiği gibi Battalgazi bölgemizde Büyükşehir Belediye’mizin çalışmaları vardı. İnşallah Mart ayı içerisinde köprülü bir kavşak

yapılarak, kuzey kuşak yolu da 2021’de Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin hizmetine sunulmuş olacak. Battalgazi şehrimizin merkezi. Bu kuşak yollarının yapılmasıyla şehir içinde yaşanan trafik sorunu önemli ölçüde çözülmüş olacak” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’mize modern bir nikah sarayı kazandıracağız”

Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrini sağlayacaklarını ve o alana içerisine otoparklar alanlarının da bulunduğu modern bir nikah sarayı kazandıracaklarını vurgulayan Güder, “Daha öncede 91. Karayolları Şube şefliğinin bulunduğu alanın Belediyemize devredilmesini talep etmiştik. Bakanımızda talebimizin uygun olduğunu bizlere aktardı. Gerekli alt yapıyı sağladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile son aşamalara geldik ve Ankara’da detaylarını konuşacağız. Tavşantepe mevkiinde yapılması düşünülen projede, müştemilatın bir kısmının Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak hayata geçirilmesi için Bakanımıza sunum yaptık. Yaptığımız sunum sonrası bakanımız konuya oldukça olumlu yaklaşmıştır. Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede devrini alarak, altında 2 katlı otoparkın ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağı modern bir nikah sarayı yapmayı hedefliyoruz” dedi.