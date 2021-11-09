Battalgazi’nin prestij projesinde start verildi

Battalgazi Belediyesi tarafından Şire Pazarı’nı daha da canlı hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla hazırlanan Prestij Sokak ve Şire Pazarı projesi kapsamında Yenihamam Mahallesi Aras Sokakta sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlanıldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından dünya kayısı ihtiyacının karşılandığı kayısı başkenti Malatya’daki Şire Pazarı’na daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Yenihamam Mahallesi’nde bulunan 120 metre uzunluğundaki Aras Sokak’ta sağlıklaştırma çalışmalarının startı verildi. Battalgazi Belediyesi Etüp ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Aras Sokak, Prestij sokağına dönüştürülecek. Etaplar halinde yapılacak olan ve toplam yatırım tutarı 6 milyon lirayı aşması beklenen çalışmalar ile kentin tarihsel kimliği açısından oldukça önemli Şire Pazarı yeni bir görünüme kavuşacak.

Prestij sokak sağlıklaştırma ödülüne layık görülmüştü

Kayısının satış ve pazarlanması noktasında Malatya’nın kalbi niteliğindeki Şire Pazarında bulunan esnafların taleplerini geri çevirmeyerek pazara estetik bir görüntü kazandırmayı amaçlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in verdiği talimatlar üzerine hazırlanan ve startı verilen Prestij Sokak Projesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 22-24 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında “Prestij Sokak Sağlıklaştırma” ödülüne layık görülmüştü.

Başkan Güder: “Projemizin startını verdik, hayırlı ve uğurlu olsun”

İlk etapta 62 dükkanı kapsayacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflara proje detayı hakkında bilgiler verdi. Sokak içerisindeki esnaflarla istişare eden ve yapılacak çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Güder, “Malatya denildiği zaman akla ilk gelen kayısı. Kayısı denildiği zaman ise akla Malatya’mız gelir. Şire Pazarımız Malatya’mız için büyük öneme sahip. Pazarımızı daha güzel ve canlı hale getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak sokak sağlıklaştırması noktasında güzel bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışmalarımızı kimseyi mağdur etmeden yapacağız. Hayata geçirdiğimiz bu örnek proje ile Şire Pazarımızın cazibesini arttıracağız. Esnaflarımızın talepleri de zaten bu yöndeydi. Şire Pazarında bir sokağı prestij sokağına dönüştüreceğimize dair esnafımıza da bir söz vermiştik. Ekiplerimize verdiğimiz talimat ile arkadaşlarımız 6 milyon liranın üzerinde bir proje çalışması yaptılar. Güzel bir proje hazırladılar. Hazırladığımız bu projemiz, geçtiğimiz aylarda ödüle layık görülmüştü. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Şehrin merkezinden Şire Pazarına inen bu yolu prestij sokağına dönüştürüyoruz. İhalesini yapmıştık. Sokağımız daha güzel ve nezih bir duruma gelecek. Battalgazi’mize ve Şire Pazarına katkı sağlayacak. Bu şekilde Malatya’mızı güzelleştirmeye, Battalgazi’mizdeki sokaklarımızı sağlıklaştırmaya devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından da Kuyumcular Çarşımız sağlıklaştırılıyor. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.