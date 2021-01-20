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Battalgazi’deki yatırımlar takdir topluyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Başkan Güder’in başarılı bir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, “Başkanımızın Battalgazi’ye yakışır hizmetlerini yakinen takip ediyorum ve takdirle karşılıyorum” dedi.

MALATYA 20.01.2021, 11:47
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Battalgazi’deki yatırımlar takdir topluyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Başkan Güder’in başarılı bir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, “Başkanımızın Battalgazi’ye yakışır hizmetlerini yakinen takip ediyorum ve takdirle karşılıyorum” dedi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Tarkan Bayram ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre istişarede bulundu. Milletvekili Fendoğlu’na Battalgazi’de hayata geçirilen ve geçirilecek olan yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Güder, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Güder’in ilçeye önemli hizmetler kazandırdığına dikkat çeken Milletvekili Fendoğlu, Battalgazi’nin yarınlarının çok daha güzel olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Rabbim güç ve kuvvet versin”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çalışmalarında başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, “Kıymetli Belediye Başkanımız bizleri bugün misafir etti. Kendilerine rabbim güç kuvvet versin, kılıçları keskin olsun. Battalgazi için emeğine sağlık. Güzel yatırımları ilçemize kazandırmaya devam ediyor. Çalışmaları için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Başkanımızla Battalgazi’miz bir adım daha ön plana çıktı”

Battalgazi’nin Malatya için büyük önem arz ettiğini vurgulayan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, “Programımız farklıydı ama hava şartlarından dolayı başkanımızı makamında ziyaret ettik. Battalgazi’mize kattığı değeri yerinde görüp incelemelerde bulunacaktık. Önümüzdeki günlerde hava şartları müsaade ederse yine ilçemizdeki yatırımları yerinde gezeceğiz. Battalgazi’miz Malatya’mı için büyük bir önem arz ediyor. Başkanımız Osman Güder’in seçildiği günden itibaren yapmış olduğu çalışmalarla Battalgazi’miz bir adım daha ön plana çıktı. Yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın çalışmalarını başarılı buluyorum”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hizmetlerini yakinen takip ettiğini dile getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “24 Ocak depremin üzerinden geçen 1 yıl süre içerisinde ve buna birde pandemi sürecini katarsak eğer, Osman Güder başkanımızın yaptığı hizmetleri yakinen takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Başkanımızın çalışmalarını yerinde görecektik ama bir başkan güne erteledik. İmar çalışmaları ve sahil kıyı şeridi ile ilgili kendisinin çok güzel projeleri var. Yine Yıldıztepe projesi gibi çok büyük bir proje var. Bu yapmış olduğu projenin inşallah hayata geçeceğini ümit ediyorum. Bizim de bunları unutturmamamız birinci derecede vazifemiz. Başkanımızın çalışmalarını başarılı buluyorum. Battalgazi ilçesini iyi bilen birinin belediye başkanı olmasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Son olarak da her platformda gündeme getirdiğimiz gibi M.Ö 7000 yıl öncesine ait bir kültür mirasımız var. Arslantepe Höyüğü’nün hak ettiği değeri görmesi için Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları birlikte hareket ederek, UNESCO Dünya kalıcı listesine girmesini sağlamalıyız. Bu konuda bize ve teşkilatımıza düşen ne varsa Malatyalıların emrinde olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Bu vesileyle yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

"Battalgazi’mizde çok güzel çalışmalar yaptık”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TBMM’de Malatya’mızın sorunlarını her zaman dile getiren, sorunların çözümü noktasında takipçisi olan Malatya’mızın medarı iftiharı vekilimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünde il ve ilçe başkanları ile bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretleri beni ziyadesiyle memnun etti. Cumhur ittifakının Belediye Başkanı olarak Battalgazi’mize hizmet ediyoruz. Malumunuz herkesin de bildiği bir gerçek var ki; Battalgazi’miz zor bir bölge. Battalgazi’miz eski yerleşke yerlerine sahip. Yerleşik bir şehri dönüştürme adına yer yer ciddi sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana tüm dünya ve ülke olarak ciddi sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreç hükümet ve yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı etkiledi. Buna rağmen biz bölgemize neler katabiliriz bunun gayreti içinde olduk. Battalgazi’nin en önemli problemi dar bir makasa sıkışması, Battalgazi’nin bir an önce açılması lazım. Biliyorsunuz şehirler batıya doğru gelişir ve büyürler. Biz şehrin doğusunu teşkil ediyoruz. İlçemizi geliştirme noktasında imar çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizde yeni alt merkezler oluşturuyoruz. 60 km civarında imar yollarımızı açtık. Battalgazi’mizi tercih edilen bir ilçeler arasına koymak için vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunların başında Derme Deresi Islah projemiz var. Bu projenin alt yapı çalışmasını 2020 yılı içerisinde bitirdik. 2021 yılı içerisinde de hedefimiz yaklaşık 1 buçuk kilometrelik alanda, peyzaj çalışmasından tutunda diğer çalışmaları tamamlamak için yoğunlaşacağız. Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının startını verdik. Siz de bölgeyi ziyaret ettiniz. Bu çalışmada bizlere her zaman destek oldunuz. Siz de şundan eminsiniz ki; amacımız bölgeyi değiştirip, dönüştürürken insanımızın lehine, faydası olabilecek çalışmalar yapmak. Battalgazi’mizde önemli projelerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle Battalgazi’mizin için sahil şerit yolu bizim için çok önemli. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde kazı çalışmalarımızı başlattık. Amacımız 2021’de o medresenin tüm yapıtlarını ortaya çıkarmak ve aslına uygun bir şekilde restorasyonunu gerçekleştirmek. Yine Vaiz Ocağı Türbemiz var ve çalışmalarda son aşamaya geldik. Önümüzdeki süreçte açılışını gerçekleştireceğiz. Eskimalatya’da Battalgazi’nin evi var. Orayı restorasyonu var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızla görüştük ve 2021’de burayı sonuçlandırmak istiyoruz. Orayı da aslına uygun restore ederek, turizme kazandıracağız. Battalgazi’mizde ciddi çalışmalar yaptık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Güder, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ile birlikte Milletvekili Fendoğlu, İl Başkanı Samanlı ve İlçe Başkanı İlhan’a ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.
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