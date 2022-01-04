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Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Ulaşım yatırımları ile Battalgazi’nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam eden Fırıncı Mahallesi’nde 4.5 kilometre ve Çolakoğlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik sathi kaplama öncesi stabilize temel serim çalışmalarını yerinde inceledi.

MALATYA 04.01.2022, 11:39
Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Ulaşım yatırımları ile Battalgazi’nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam eden Fırıncı Mahallesi’nde 4.5 kilometre ve Çolakoğlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik sathi kaplama öncesi stabilize temel serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediyesi, daha konforlu bir ilçe hayatı ve kesintisiz ulaşım için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. İlçenin her noktasında kesintisiz ulaşım sağlanması adına seferber olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fırıncı Mahallesi’nde 4.5 kilometre ve Çolakoğlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik sathi kaplama öncesi stabilize temel serim çalışmalarının startını verdi. Gerek ilçe merkezi gerekse de kırsalda milyonluk ulaşım yatırımlarını hayata geçirerek ilçenin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdüründen bilgiler aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktaran Başkan Güder, 2023’de asfaltsız yollarının kalmayacağını belirterek, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde yol yapım çalışmalarında bugüne kadar örnek çalışmalara imza attıklarına da dikkat çekti.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Mesai mefhumu gözetmeyen çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Battalgazi’de dört dörtlük çalışmalara imza atıldığını aktaran Kazım Aksu isimli vatandaş, “Battalgazi Belediyesi tüm imkanlarını ilçedeki vatandaşlar için seferber etmiş durumda. Üzerine düşen görevi fazlasıyla yapan bir başkanımız şuan mevcut. Önceden bu yollarda arabayla gidemiyorduk. Şimdi ise asfaltsız yolumuz kalmadı. Bahçe aralarında bile stabilize yolumuz kalmadı, hepsi asfalt oldu. Başkanımız dört dörtlük bir insan ve yaptığı işlerde kendisi gibi dört dörtlük” derken, Bayram Öndüç isimli vatandaş ise “İlçemizdeki hizmetler takdire şayan hizmetler. Başkanımız Osman Güder çok güzel işler yapıyor. Asfaltsız yolumuz kalmıyor. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Güder’e teşekkür

Battalgazi’de başarılı bir belediye başkanı ile yol yürüdüklerine dikkat çeken Çolakoğlu Mahallesi Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Başkanımızı seviyor ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Çok başarılı bir başkana sahibiz. İstek ve taleplerimize anında cevap veriyor. Başkanımızdan memnunuz. Burası Çolakoğlu mahallesinin İmamoğlu mezrası. Tapulaştırmadan dolayı açılan bir yoldu ve çamurdan geçilemiyordu. Talebimizi başkanımıza ilettik, sorunumuz anında çözüldü” derken, Fırıncı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Fırıncı ise, “Başkanımıza ve ekibine özellikle teşekkür ediyoruz. Bölgemiz de bizi anlayan dertlerimizle dertlenip belediyenin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber eden başkanımızın ve çalışmalarından memnunuz. Başkanlığı layıkıyla yerine getiren başkanımızın yolu açık olsun. Takdire şayan çalışmalara imza atıyor. Başkanımızın her daim yanındayız ve destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti birinci önceliğimizdir”

2023’te Battalgazi’de asfaltsız yolun kalmayacağını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak amacımız insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi’yi oluşturmak. Bunun içinde mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı 7 gün 24 esasına göre sürdürüyoruz. Battalgazi’deki vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Bugün Fen İşleri Müdürlüğümüzün mahallelerde yaptığı çalışmaları yerinde inceliyoruz. Geçen hafta Beydağı, Mamurek ve Söğüt mahallelerimizin çalışmalarını tamamladık ve ekiplerimiz şimdi Fırıncı, Bağtepe, Hatunsuyu ve Çolakoğlu mahallelerimizde çalışmalarını başlattı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Görev sürecimiz içerisinde alt yapı ve yollarla alakalı bir sorun kalmayacağını ifade etmiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Battalgazi’deki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizlerde onlardan daha mutlu oluyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip olduk. İnşallah 2023 yılında Battalgazi’mizde asfaltsız yolumuz kalmayacak” dedi.

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