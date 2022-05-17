Battalgazi’deki spor sahaları Cuma günü açılıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırılan tesisler için 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00’te açılış töreni düzenlenecek. ‘Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol’ sahalarında son kontrolleri gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır” sözünü gençlik ve spor yatırımlarında kendine şiar edinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir gençlik yatırımını daha ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam Merkezi’nin yan kısmında yapımı tamamlanan spor sahaları, 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından vatandaşların istifadesine sunulacak. İçerisinde Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol sahalarının bulunduğu alanda son kontrolleri gerçekleştiren Başkan Güder, tüm vatandaşların temiz ve nezih bir alanda spor yapma imkanı bulacağının altını çizerek, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Gençlik ve Spor yatırımlarında Battalgazi’ye milyonluk yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Güder, “ Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor yatırımları noktasında ilçemize önemli yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizin eğitimlerinin yanında rahatça spor yapacağı alanların sayısını arttırarak, onların zamanlarını güzel geçirmelerini sağladık. Hayata geçirdiğimiz gençlik ve spor yatırımlarından gençlerimiz fazlasıyla istifade ediyor. Bugünde Çamurlu mahallemizde bulunan ve Cuma günü açılışı yapacağımız Sosyal Yaşam Merkezimizin yan kısmına kazandırdığımız spor sahalarında incelemelerde bulunuyoruz. 2021 yılı Malatya’mız ve Battalgazi’miz için gençlik ve spor yılı oldu. Milyonluk yatırımlar gençlerimiz ile buluşturuldu, buluşturulmaya da devam ediyor. Bu yatırımlar bu yılda aralıksız devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan aydınlık yarınlarımızı seviyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Onlara yapacağımız yatırımlardan bugüne kadar hiç kaçınmadık. Önceliğimiz her zaman gençlerimiz oldu. Cuma günü yapacağımız açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.