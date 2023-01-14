Battalgazi’deki şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede ilk kez online olarak gerçekleştirilen “Liselerarası Online E-spor Turnuvası”nın ödül töreni düzenlendi. Heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olan turnuvada şampiyon olmayı başaran takımlara ödüllerini ise AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye E-spor Federasyonu’nun işbirliğiyle Malatya’da elektronik sporlara merakı olan gençler için düzenlenen “Liselerarası Online E-spor Turnuvası” sona erdi. Tüm dünyayı kasıp kavurarak kısa sürede Türkiye genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer aldığı Liselerarası Online E-spor Turnuvası heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olurken, 112 takım ve 784 kişi katılım sağladığı turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etmek için Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda özel bir tören düzenlendi.

Düzenlenen ödül törenine, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı Sinan Özhüsrev, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, derece giren sporcular ve çok sayıda katılımcı katıldı. Toplamda 100.000 VP ve 100.000 RP ödülün sahibi olan Fearless Malatya Lisesi, Çilekler Malatya Lisesi, SGK T1 Çamlıca Fen Lisesi, A.M.T.A.L Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Three Days Grace Fatih Anadolu Lisesi, MLV Malatya Lisesi ve TÜT150 Hacı Ahmet Akıncı Lisesi takımları, ödüllerini AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “ Çok güzel bir turnuva oldu. Bu turnuvaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi’de birçok gençlik çalışmasına imza atıldı, atılmaya da devam ediyor. Bu çalışmalar adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarılı bir turnuva imza atıldı”

Battalgazi’de başarılı bir turnuvaya imza atıldığını aktaran AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı Sinan Özhüsrev, “Sporda marka şehir olmak, gençlerin sporun her alanında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran, gençlerimizin hemen hemen bütün taleplerine yetişebilen Battalgazi’mizin kıymetli Belediye Başkanı Osman Güder’e çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekleştirilen E-spor turnuvası kendini bu alanda geliştirebilecek ve dünyaya rekabet edebilecek gençler içinde çok güzel bir imkandır. Bu turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizler gençlerin temsilcileriyiz. Gençlerimizin Battalgazi Belediye Başkanından özel bir talepleri var. E-spor’un yapılacağı bir merkezi gençlerimiz sizden talep ediyor. Başkanımızda bu merkezi inşallah Battalgazi’ye kazandıracak” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin emrine amadeyiz”

Gençlerin her daim emrine amade olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz bizim için çok önemli ve kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gençleri geleceğe hazırlama noktasında büyük bir gayret ve çaba içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. İlçemizde gençlerimizin bizlerden Gençlik Merkezleri talepleri vardı ve ilçemize 4 adet Gençlik Merkezi kazandırdık. Spor tesisleri talepleri vardı, çok sayıda spor tesisi kazandırdık. İlçemizde gençlik yatırımlarına her zaman ayrı bir başlık açtık. Konu gençlik ise gerisi teferruattır. Tesislerimizden binlerce gencimiz istifade etti. E-Spor uzun ismiyle elektronik sporlar kelime anlamı olarak çeşitli spor dallarının dijital oyunlara uyarlanması, bireysel ve takımlar halinde rakiplere karşı oynanmasıdır. E-spor en basit diliyle bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanmasıdır. Son yıllarda adını sıklıkla duymaya başlasak da aslında e-sporun doğuşu 1972 yılına kadar dayanıyor. Dünya’da ve Türkiye’de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan e-spor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kuruldu yönetmelikler yazıldı yani e-sporun artık profesyonel bir spor branşından farkı yok. Battalgazi Belediyesi olarak tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği E-Spor Turnuvasını ilçemizde organize ettik. İlçemizde düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören turnuvamız geçtiğimiz günlerde sona erdi. Turnuvamızı ilk kez düzenlememize rağmen 112 takım ve 784 kişi katılım sağladı. Bu yoğun katılım bizleri mutlu etti. Dünya teknolojik olarak ileri bir düzeye ulaşırken bizimde teknolojik gelişmelere gençlerimizi hazırlamamız lazım. Yoğun katılımın sağlandığı turnuvada başarılı performanslar ortaya koyarak takımlarımız şampiyon oldu. Öncelikle turnuvaya katılan tüm gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum ve şampiyon takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler gençlerimizin emrine her daim amadeyiz” dedi.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e bu anlamda teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgede ilk kez özel bir turnuvaya imza atmış. Bu tür yenilikleri ihmal etmemiş” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Çakır ve Güder, şampiyon olan takımlara ödüllerini takdim ederken, gençlerle özçekim yapmayı da ihmal etmedi.