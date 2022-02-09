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Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilere ‘Gençlerle Sınav Maratonu’ projesi kapsamında eğitim seti dağıtımlarına iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yeniden başladı.

MALATYA 09.02.2022, 15:48
Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilere ‘Gençlerle Sınav Maratonu’ projesi kapsamında eğitim seti dağıtımlarına iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yeniden başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen “Gençlerle Sınav Maratonu” projesi öğrencilerin büyük takdirini toplamaya devam ediyor. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 5 adet deneme testinin bulunduğu eğitim paketlerin dağıtımına, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yeniden başlandı. Ders başı yapan öğrenciler için hazırlanan eğitim seti paketlerinin dağıtımı, Malatya Spor Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti. Düzenlenen program ile öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, TYT deneme setlerini alan öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlerimizi önemsiyoruz”

Türkiye’nin aydınlık yarınları olan gençlerin daha büyük hedeflerin üzerine gidebilmeleri için taşın altına gövdesini koyacağını belirten Başkan Güder, “Sevgili öğrenciler benim hayatımda en önemli şey sizlersiniz. Benim hayatımda en önemli şey eğitim, okumak, öğrenmek ve okuduklarımızla, öğrendiklerimizle vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olabilmektir. Biz sadece gençlerimizi çok sevdiğimiz için, ülkenin aydınlık yarınlarına gönül verdiğimiz için ve ülkenin aydınlık yarınları da sizler olduğunuz için, biz eğitime bambaşka bir şekilde önem veriyoruz. Bugün de sizlerle birlikte olmak ve sizin yüzünüzün güldüğünü görmek mutlulukların en büyüğüdür. Hepinize sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak gibi hepimizin ortak bir amacı var. Dünyada gelişmiş 20 ekonomi var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’dir. İnşallah hep birlikte ilk 10’a sokmak için hep birlikte çalışacağız. Devletimiz, Bakanlıklarımız ve yerel yönetimler olarak bizler sizin için gençlerimiz için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Türkiye’miz hangi şartlarda kemer sıkarsa sıksın hiçbir zaman gençlik yatırımlarında kemer sıkmamıştır. Sizler Teknofest kuşağı gibi bir dönemi yaşıyorsunuz. Bizler çamurdan araba yapma dönemini yaşarken sizler teknoloji dönemini yaşıyorsunuz. Teknolojiden faydalı şekilde istifade ederseniz eğer size nimet olarak döner. Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimize bir çok yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hanımınçiftliği mahallemizde gençlerimiz için bir merkez oluşturduk. Türkiye 4’üncüsünü o merkezimizden çıkardık. Bu bize mutluluk ve gurur getirir” dedi.

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