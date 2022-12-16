Battalgazi’de yerli malına önem

Orduzu Nadire Dernek İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin el ele vererek hazırladığı Yerli Malı Haftası kutlamalarına katılan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Her ne olursa olsun önceliğimiz yerli ve milli olmalıdır. Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de onu tüketmeliyiz” dedi.

Battalgazi’deki Orduzu Nadire Dernek İlkokulu öğrencileri, yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Mali Haftası etkinlikleri çerçevesinde coşkulu bir etkinlik tertip etti. 1/A, 2/A ve 3/A sınıfı öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin el ele vererek hazırladığı etkinlikte yerli ürünler sergilendi. Yerli Malı Haftasına ait şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdiği birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadılar. Beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini yaptıkları etkinliklerle öğrenen öğrenciler, yapılan etkinliklerle aralarındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını da güçlendirdiler.

Güder, yerli malı haftasının önemini anlattı

Renkli görüntülere sahne olan Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın önemi anlattı. Başkan amcalarını karşılarında gören öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilerle ve aileleriyle yakından ilgilenen Güder, yerli ürünlerin toplumun tüketim alışkanlıklarında önemli yere sahip olması gerektiğini ve bunun milli kalkınmada önemli olduğunu söyleyerek, ailelere bazı tavsiyelerde de bulundu.

Ailelere, ‘Küçük yaştan itibaren yerli ve milli ürünleri tüketmenin önemini aşılarsak devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz’ tavsiyesinde bulunan Güder, “Hepinizin ellerine ve emeğinize sağlık. Hepinizin Yerli Malı haftasını kutluyorum. Kendi ürünlerimizi yetiştirmeliyiz, kendi ürünlerimize sahip çıkmalıyız. Elleri öpülesi öğretmenlerimizin ve ailelerimizin yerli malı bilincini küçük yaşta bu yavrularımıza kazandırmaları çok önemli bir konudur. Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla gelecek neslimizin çocukluktan itibaren bilinçli olmasına bugün bir nebze de olsa katkı verdiysek be mutlu bizlere. Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de onu tüketmeliyiz. Bu hafta vesilesiyle farkına varmamız ve çok dikkatli olmamız gereken bir başka konu ise, tasarruf. İsraf etmeyeceğiz. Özellikle ailelerimizden özel bir istirhamım da olacak. Dijital bir çağdayız ve bu çağın bazı tehlikeleri var. Özellikle çocuklarımızı bu çağın tehlikelerinden korumamız gerekiyor. Bu noktada ailelerimize çok önemli görevler düşüyor” dedi.