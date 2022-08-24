Battalgazi’de yaz akşamlarına yoğun ilgi

Malatya’nın Battalgazi İlçesinde geçtiğimiz hafta startı verilen “Battalgazi’de Yaz Akşamları” etkinliğinin ikincisi Ataköy Mahallesinde düzenlendi. Yoğun ilgi gören program ile Battalgazililer keyifli saatler geçirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla “Battalgazi’de Yaz Akşamları” etkinliğinin ikincisi Ataköy Mahallesinde tertip edilirken, mahalle sakinleri düzenlenen program ile keyifli saatler geçirdi. Açık hava konseri, kukla ve geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ile çocuk yüz boyamalarının yer aldığı program heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne olurken, özellikle çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler de yer aldı.

Programda emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, “Çok güzel bir program oldu. Vatandaşlarımızın yaz akşamları bu programlar ile keyifli vakitler geçiriyor. Program her yaştan kişiye hitap eden bir program. Hal böyle olunca yoğun katılım sağlanıyor. Çocuklardan tutunda yaşlılarımıza kadar yoğun bir ilgi var programa. Böylesine güzel bir programı Ataköy mahallemizde düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok geniş bir programa imza atıldığına dikkat çeken mahalle sakinlerinden Fiğen Kaygusuz, “Böyle farklı bir eğlence ile karşılaşınca bizlerde çok şaşırdık. Açıkçası çok mutlu olduk. Çok geniş bir program ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yusuf Oğuzhan Acubucu ise “Bu tarz programlar çok güzel. Belediye Başkanımız Osman Güder’den Allah razı olsun. İyi ki varlar. İlk kez katılıyorum. Güzel ve dolu dolu bir program oluyor. İnşallah bu programların devamı gelir” şeklinde konuştu.