Battalgazi’de ulaşım yatırımları sürüyor

Büyüyen ve her geçen gün daha da gelişen Battalgazi’deki ulaşım yatırımları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Alacakapı ve Toygar Mahallesindeki yol açma hizmetleri devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla ulaşım yatırımları çerçevesinde 2019 yılından bu yana Battalgazi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için sürdürdüğü yeni imar yolu açma, yol yapım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İmar planına uygun program dahilinde büyüyen ve her geçen gün daha da gelişen Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, Eskimalatya’daki meydan trafiğini rahatlatmak ve yapılacak olan yeni hastaneye vatandaşların rahat ulaşım sağlaması için Alacakapı Mahallesinde 500 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni imar yolu açıldı.

Öte yandan, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede açılan yolların temel ve alt temel serim işlemleri de aralıksız sürüyor. Son olarak Toygar mahallesinde 10 bin metrelik yeni açılan yolda Battalgazi Belediyesi tarafından temel ve alt temel serim işlemleri tamamlanarak, vatandaşların istifadesine sunuldu.

“10 mahallemize rahatça ulaşım sağlanacak”

3 yıllık zaman zarfı içinde Battalgazi’deki hizmetlerin hiç durmadığına dikkat çeken Akacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Bu çalışma ile Vahap Sayın Caddesi ile Turgut Özal Caddesi birbirine bağlanacak. 500 metrelik bir yol çalışması yapılıyor. Alacakapı mahallemizin trafik sıkışıklığını ve yoğunluğunu azaltacak alternatif yol olacak. 10 mahallemize bu yoldan rahatça ulaşım sağlanacak. Geçtiğimiz dönemlerde alternatif bir yol daha açmıştık. İskele güzergahına giden vatandaşlarımız meydanın sıkışık trafiğine girmeden rahatlıkla o yola bağlanabilecek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemizde hizmetler hiçbir zaman durmadı” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Battalgazi Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan, “Şuana kadar 3 buçuk kilometreden fazla yolumuz yapıldı. Bir o kadar daha yolumuz yapılacak. Bu yollar tapulaştırmadan açılan yollar. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatlarıyla yollarımıza stabilize serim çalışmaları yapılıyor. Mahallem ve şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık” dedi.