Battalgazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Hasan Varol Mahallesindeki 5 sokakta sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

2021 yılında hazırlanan program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Hasan Varol Mahallesindeki Emirhan sokak, Harmandalı sokak, Ant sokak, Esenyalı sokak ve Ulubatlı sokakta sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Fatih Engin Pepeler’den bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşım yatırımlarımız, hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Daha güzel bir Battalgazi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Takdire şayan hizmetlere imza atılıyor”

Battalgazi Belediyesi’nin güzel hizmetlere imza attığını vurgulayan Hasan Varol Mah Muhtarı Özkan Oyan, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Battalgazi’de takdire şayan hizmetlere imza atılıyor. Mahallemizde elektrik direkleri yer altına alındı ve kanalizasyon çalışmaları oldu. Çalışmaların tamamlanması ile Battalgazi Belediyesi ekipleri, asfalt ve kaldırım çalışmalarını zaman kaybetmeden gerçekleştirdi. Mahallemiz çok güzel bir görünüme kavuştu” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’miz her geçen gün daha da güzelleşiyor”