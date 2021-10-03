Battalgazi’de Tekstilkent Projesinin startı verildi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Hatunsuyu Mahallesinde ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait 10 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek olan Tekstilkent Projesi’nin startını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Hatunsuyu Mahallesi Keşafhoca sokağına kurulacak Tekstilkent projesinin çalışmaları başladı. Tekstil altyapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan proje kapsamında 10 dönümlük alan üzerine kurulacak olan 3 adet fabrikanın yapımı için saha düzeltme çalışmalarının startını veren Battalgazi Belediyesi, proje ile kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstlenecek. Tekstil sektöründe Türkiye’ye yönelen talebin büyük bir bölümünü karşılayacak olan proje, en az 500 kişiye iş istihdamı sağlamasının yanı sıra Battalgazi’nin bölgede yeniden yükselen yıldızı olmasında da önemli rol oynayacak.

Başkan Güder, çalışmaları yerinde inceledi

Yaptığı yatırımlarla daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, ilçeye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmediklerini belirterek, projeyi en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerinin de altını çizdi.

“Başkanımızın projede büyük emeği var”

Güzel bir projenin daha Battalgazi ile buluştuğuna dikkat çeken Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Hatunsuyu mahallemiz güzel bir proje ile buluşuyor. İşsizliği azaltacak ve mahallemizi daha da canlı hale getirecek bir proje. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in projenin mahallemizle buluşmasında emeği büyük. Şuanda da temel düzenlemesi başlamış durumda. İlimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’mizin her bölgesi canlanıyor”

İnsanların tercih ettiği bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, tekstil istihdamı arttığı için bazı ilçelerde bu tür yatırımlara öncelik verilmesi talimatını verdi. Tekstilkent projesi, genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik bir programdır. Bu proje özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde uygulanıyor. Malatya’mızda da toplam 5 bölgemizde kurulacak. Bunlardan biriside Battalgazi’mizdeki Hatunsuyu mahallemize kurulacak. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesidir. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşlarımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Bizde proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak daha öncede istihdamı artıracak projelere imza atmıştık. Özellikle ilçemizde bölgeler arası gelişmişlik farkı çok fazla. Battalgazi Belediyesi olarak bu farkı bu tür yatırımlarla en aza indirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Malumunuz ilçemiz ve Hatunsuyu mahallemiz yoğun şekilde göç alıyor. Bu göç ile oluşan işsizliği azaltma noktasında kurulacak olan tekstil kentin yer tahsisini yaptık. Battalgazi’miz tekstilde de söz sahibi olacak. Proje kapsamında Belediye ve Hükümet iş birliği ile 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak. İlk olarak burada 500 kişinin istihdam edebileceği bir alanı kazandıracağız. Alanı genişlettiğimizde inşallah bu sayıyı da arttırmış olacağız. İnsanların tercih ettiği bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.