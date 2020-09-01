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Battalgazi’de tedbirli aşure ikramı

BATTALGAZİ'DE TEDBİRLİ AŞURE İKRAMI

MALATYA 01.09.2020, 14:52
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Battalgazi’de tedbirli aşure ikramı

Battalgazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure programı düzenlendi. Aşure programına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Aşure birlik demek, beraberlik demek, insanların birbirlerini bütünlemesi birbirlerinin eksikliğini tamamlaması demek” dedi.

Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Aşure programı düzenlendi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Uygulamalı Eğitim ve Üretim Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen aşure programına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra personeller ve vatandaşlar katıldı. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından pişirilen aşure, Başkan Güder tarafından ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Güder, “Aşure birlik demek, beraberlik demek, insanların birbirlerini bütünlemesi birbirilerinin eksikliğini tamamlaması demek” şeklinde konuştu.

Bu yılki aşure programının korona engeline takıldığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün muharremin on ikinci gününü yaşıyoruz. Belediye olarak maalesef korona virüs salgınından dolayı geçen yıllar yapmış olduğumuz geniş kapsamlı aşure etkinliklerini, bu yıl katılımı düşük şekilde düzenliyoruz. Kendi personelimizle aşurenin anlamını ve önemini belirtme noktasında Kadın Kooperatifimiz belediye adına aşuremizi yaptılar. Bütün emek veren kadınlarımızın ellerine sağlık. Bu aşureyi personelimize ikram edeceğiz. Tabi ki aşure birlik demek, beraberlik demek, insanların birbirlerini bütünlemesi birbirlerinin eksikliğini tamamlaması demek. Yeryüzünde milat olarak kabul edeceğimiz olayların aşureye denk geldiğini görüyoruz. Hz. Adem’in cennetten çıkarılışı daha sonra Arafat’ta buluşması buna bir örnek. Tabi aşure denilince en önemlisi de Hz. Hüseyin ve beraberindeki 70 kişinin Kerbela’da şahadetini ihtiva ediyor. Kimsenin kimseye üstün olmadığını, İslam dininde ancak üstünlüğün takva ile olabildiğini, insanların sosyal bir varlık olduğunu, bunların muhakkak eksikliklerinin olduğu, insanlar bir araya geldiğinde birbirlerinin eksikliklerini gidererek, aşure gibi her biri belki farklı yerlerden gelmiş olsa dahi aynı kazanda piştiklerinde güzel bir ağızda lezzet bırakabilecek bir yemek bir ürün gibi düşünülebilir. Bizimde toplumumuzun her kesimini kucaklayıp insanların bir arada tutmanın yollarını aramamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizde hangi mezhepten ve ırktan vatandaşlarımız varsa, herkesin belediyesi olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Hizmetimizi götürürken kesinlikle insanları tasnif etmeden, hiç birini ötekileştirmeden hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Rabbim tarihte yaşanmış özellikle olumsuz olan muharrem ayının aşure gününde yaşanmış olan olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Muharrem ayı özellikle oruç tutulan ve oruç tutulduğunda sevabı en fazla olan aylarımızdandır. Bugün oruç tutan vatandaşlarımız son oruçlarını tutup akşam iftarlarını açacaklar oruçları da bitmiş olacak. Rabbim herkesin tutmuş olduğu orucu katında kabul eylesin” diye konuştu.

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