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Battalgazi’de stabilize çalışmaları sürüyor

Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla büyük takdir toplayan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde 7 kilometrelik stabilize çalışması gerçekleştirdi.

MALATYA 23.10.2021, 10:31
Battalgazi’de stabilize çalışmaları sürüyor

Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla büyük takdir toplayan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde 7 kilometrelik stabilize çalışması gerçekleştirdi.

İlçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla büyük takdir toplamaya devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için yoğun mesai ortaya koymaya devam eden ekipler, Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde toplam 7 kilometrelik stabilize çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin bu çalışması vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan, “Mahallemizin yolu çok bozuktu. Burası çok işlek bir yol. Evlerin yoğun olduğu bir mevki. Yazın toz, kışın ise çamurdan dolayı büyük sıkıntı yaşıyorduk. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Başkanımıza mahalledeki sorunumuzu ilettik ve talimatı üzerine kısa süre içinde burada stabilize çalışması gerçekleştirildi. İnşallah bu çalışmalarla vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Battalgazi Belediyemiz gerçekten çalışıyor, ilçenin her bir karesine hizmetler götürüyor. Alt yapı oluşturuldu ve inşallah gelecek senede asfalt çalışması gerçekleştirilir” dedi.

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