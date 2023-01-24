Battalgazi’de öğrencilere sinema keyfi

Yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadığı bildirilen Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen sinema etkinliğiyle ilçedeki öğrenciler ödüllendirilirken, “Tay” Filmini aileleriyle birlikte izleyen öğrenciler heyecanlı ve keyifli anlar yaşıyor.

Battalgazi Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Çocukların hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla karne hediyesi olarak ücretsiz sinema etkinliğinin startını veren Battalgazi Belediyesi’nin bu etkinliği, çok sayıda öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen sinema etkinliğinde öğrenciler, 7’den 70’e herkesin izlediği ve Hazreti Muhammed’in "Hicret" yolculuğunu konu alan masal tadındaki “Tay” Filmini aileleriyle birlikte izleme fırsatı buluyor. Unutulmaz bir an geçiren öğrenciler etkinlik ile heyecanlı ve keyifli anlar yaşarken, öğrencilerin bu mutlu anına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ortak oldu. Etkinliğe katılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, karne hediyesi olarak düzenlenen bu özel etkinlikten ötürü öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Çocuklarımız mutluysa tüm dünya mutludur”

Çocukların mutlu ve keyifli anlarının her şeyden kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Bizler tüm çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Bir çocuk mutluysa tüm dünya mutludur. Çocuklarımızın mutluluğu ve heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez. Sizleri böyle bir etkinlikten dolayı belediyemizde ağırlamaktan dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Bugüne kadar çocuklarımızın kendilerine başka kişileri örnek aldılar, bize yakın olmayan insanları örnek alınan insan seçtiler. Velilerimiz şuna emin olsun ki, çocuklarımıza artık kendi kültürümüzü daha fazla anlatacağız. Çocuklarımız kahramanlarımızı daha fazla kendilerine rol model seçecekler. Sinema etkinliğimiz 5 gün sürecek. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyor, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı sinema etkinliği, 27 Ocak Cuma gününe kadar Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda devam edecek.