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Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ramazan’ın bereketi hep birlikte yaşanır” diyerek Ramazan’ın on birinci gününde iftar sofrasında ilçede görev yapan muhtarları ağırladı. İftar sonrası bir açıklama yapan Başkan Güder, “Allah’ın izniyle muhtarlarımızla birlikte ilçemizi Malatya’nın en mutlu ilçesi yapacağız” dedi.

MALATYA 13.04.2022, 14:20
Battalgazi’de muhtarlar iftarda buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ramazan’ın bereketi hep birlikte yaşanır” diyerek Ramazan’ın on birinci gününde iftar sofrasında ilçede görev yapan muhtarları ağırladı. İftar sonrası bir açıklama yapan Başkan Güder, “Allah’ın izniyle muhtarlarımızla birlikte ilçemizi Malatya’nın en mutlu ilçesi yapacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayı ile birlikte gelenek hale getirdiği iftar programlarına devam ediyor. Ramazan’ın on birinci gününde ilçede görev yapan muhtarları iftar sofrasında ağırlayan Başkan Güder, iftar programı öncesi masaları tek tek gezerek konuklarına “hoş geldiniz” dedi. “Ramazan’ın bereketi hep birlikte yaşanır” diyen gecenin ev sahibi Başkan Güder, geride kalan 3 yıllık zaman zarfında Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan yatırımlar ve hizmetler hakkında görsel sunum eşliğinde muhtarlara bilgiler verdi.

Battalgazi Belediyesi Hastane Cafe’de düzenlenen iftar programına, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı ve İzzetiye Mahalle Muhtarı Aladdin Aktaş, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı ve Büyükmustafapaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Eren ile birlikte ilçede görev yapan tüm muhtarlar katıldı.

Muhtarlardan iftar teşekkürü

Düzenlenen iftar programından dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı ve Büyükmustafapaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Eren, “Böyle mübarek günde bir araya gelmek Cenab-ı Allah’ın bizlere bir lütfudur. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.” derken, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır iftar programında bir araya gelemiyorduk. Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Battalgazi sınırlarında içerisinde sahur ve iftarını yapmayan kimsenin olmadığı kanaatindeyiz. Bu hassasiyeti gösteren Battalgazi İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı ve İzzetiye Mahalle Muhtarı Aladdin Aktaş da düzenlenen program için Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Battalgazi’mizi Malatya’nın en mutlu ilçesi yapacağız”

Battalgazi’de binlerce insanı temsil eden Muhtarlarla birlikte oruç açmaktan dolayı mutluluğunu getiren Başkan Güder, “Öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde Rabbimden bizlere nice bayramlar niyaz ediyorum. Muhtarlarımız bizim için önemlidir, başımızın tacıdır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Bugünde muhtarlarımız ile

yeni yapmış olduğumuz sosyal tesislerimizdeyiz. Bizler bu sosyal tesislerimizi yaparken birilerinin ekmeğiyle oynama gibi düşüncemiz yoktur. Bizler bu tesislerimizi vatandaşlarımıza hizmet için açıyoruz. Aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla nezih bir ortamda ihtiyaçlarını gidersinler diye açıyoruz. Yeşilçam Sosyal Tesislerimizi açtık ve Hastane Cafemizi açma sebebimizde, hemen yanı başında yeni hastanemiz hizmete açılıyor. Dışarıda kulağımıza bazı dedikodular geliyor. Battalgazi Belediyesi burayı yaptı ama işletmeyecek, birilerine peşkeş çekecek gibi hiçte hoş olmayan dedikodular duyuyorum. Muhtarlarım, bu dedikodulara kesinlikle inanmayın. Burayı ve hayata geçirdiğimiz tüm sosyal tesislerimizi Battalgazi Belediyesi işletecektir. Mahalleleri için fedakarca çalışmalar yapan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarların katkılarıyla ilçemizdeki mahallelere daha hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Bu hizmetleri yaparken sürekli istişare içerisindeyiz. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte ilçemizi Malatya’nın en mutlu ilçesi yapacağız. Battalgazi Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürme için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bundan sonrada etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Sofrayı bölüşmekten mutluluk duyuyorum”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Ramazan birlikte olmanın güzellikleri paylaşmanın ve paylaştıkça da bereketlendiğine inandığımız, sevginin, her şeyin büyüdüğüne inandığımız bir aydır. Bugünde kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olan, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği konumundaki muhtarlarımızla iftar programındayız. Çok güzel bir program ve bu tür iftar programları vahdetimizi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor. Sizlerle aynı sofrayı bölüşmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Böyle güzel bir programda bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

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