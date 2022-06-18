Battalgazi’de muhtar evi hizmete girdi

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla Sarıcıoğlu Mahallesine kazandırılan ‘Muhtar Evi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Battalgazi’nin muhtelif mahallelerinde halkın gereksinimlerine cevap verme konusunda hizmete açtığı muhtar evleriyle vatandaşın işini kolaylaştırdığı bildirilen Battalgazi Belediyesi, ihtiyaç duyulan her mahalleye muhtar evi kazandırmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla Battalgazi Belediyesi tarafından devleti temsil görevini yürüten muhtarların vatandaşla birebir görüşmesi ve daha rahat ve konforlu ortamlarda bu hizmeti verebilmesi amacıyla Sarıcıoğlu Mahallesine kazandırılan Muhtar Evi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Muhtar Evi açılış törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar, Meclis üyeleri, Birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel, Muhtar Evi yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Bugün mahallemizin en büyük eksiği olan Muhtar evimizi hizmete açıyoruz. Mahalle olarak çok güzel bir hizmete kavuştuk. Aile hekimliğimizin ardından mahallemize kazandırılan muhtar evi yapımında da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun”

Hizmete açılan muhtar evinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Battalgazi Belediyemiz gibi bizde Yeşilyurt bölgemizde çok sayıda muhtar evi yaptık. Bugünde ilimizde yeni bir muhtar evinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sarıcıoğlu mahallesi güzel bir muhtar evine kavuşmuş. Bu mekan inşallah yapılacak hizmetlerle taçlanır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Her daim muhtarlarımızın yanındayız”

Battalgazi’ye kazandırılan muhtar evleri ile mahalle sakinlerinin muhtarlara daha kolay ulaşabileceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu çağda muhtarlık gibi önemli bir görevin eski usullerle değil, bilgisayar ortamında ve kendi binalarında yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarımız en iyi şartlarda görev yapsın diye biz de elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz.

İstiyoruz ki en güzel mekanlarda en iyi şartlarda vatandaşa hizmet etsinler. Vatandaşa hizmet için bu alanlar önemli. Malumunuz muhtarlarımızın herhangi bir bütçesi yok. Bu noktada muhtarlarımıza yardımcı olmak yerel yöneticilerin görevi. Sarıcıoğlu mahallemizin muhtar evi ihtiyacı vardı, bunu gidermek için hemen bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda Malatya Büyükşehir Belediyemizin ciddi katkısı oldu. Selahattin Gürkan başkanımız teşekkür ediyorum. Her daim muhtarlarımızın yanındayız. Mesai arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımızın rahat etmesi, fiziki ortamın daha iyi olması için yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin” diye konuştu.