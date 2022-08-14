Battalgazi’de kırsalda da durmak yok

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gülümuşağı, Beydağı ve Uluköy Mahallelerine toplam 3 milyon 450 bin liralık ulaşım yatırımını hayata geçirdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarla ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de konforlu ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor. Battalgaziyi güzelleştirme ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Gülümuşağı, Beydağı ve Uluköy Mahallelerinde toplam 25 kilometre 1.2 kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Toplam 3 milyon 450 bin liralık yatırımı kırsaldaki mahallelerle buluşturan ekiplerin bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

“Ulaşım yatırımlarını önemsiyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarlarıyla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdürü Engin Pepeler’den bilgiler aldı. İncelemelerin ardından ulaşım yatırımının önemine vurgu yapan Başkan Güder, “Yol medeniyettir parolası ile çıktığımız bu kutlu yolda Battalgazi Belediyesi olarak merkez ve taşra demeden ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım yatırımlarını önemsiyoruz, hemşerilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz. Ekiplerimiz ilçenin dört bir köşesinde fedakarca çalışmaya devam ediyor. Bugünde belediye başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımız ile kırsaldaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Kırsal mahallelerimizde kış ayı biraz zorlu geçtiği için büyük araçlar bu yolları fazlaca kullanıyor. Her yıl bu yollar o yüzden deforme oluyor. Bizlerde bu deformeyi ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın konforlu olarak ulaşımlarını sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Battalgazi’de hiçbir zaman durmak yok. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Battalgazi’mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizde örnek çalışmalarıma imza atıyoruz” dedi.

“Battalgazi olarak şanslıyız”

Gülümuşağı Mahallesi Muhtarı Osman Sert ise, “Hizmet adamı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, ekibi ile birlikte mahallemize geldiler. Çalışmaları yerinde inceliyorlar. Başkanımızın çalışmaları yerinde incelemesi de gurur verici. Böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Gayretlerine sağlık. Yollarımız çok güzel oldu. Buralar dağın başı ve her bir karesi asfalt. Mahallemiz memnun. Battalgazi Belediyemiz varsa hizmet var demektir” ifadelerini kullandı.