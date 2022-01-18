Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları

Malatya merkeze yılın ilk karı düşmesinin ardından hazır kıta bekleyen Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladı.

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alarma geçti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla sahada görevlendirilen Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, Malatya merkeze yılın ilk karı düşmesinin ardından ilçe merkezi ile mahallelerde yaya ve araç trafiğinin rahat bir şekilde sağlanması için çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler, yağış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı cadde ve sokaklarda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sahada etkin bir mücadele gerçekleştiren ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki yaşamının normal şartlarda devam etmesi için görevlendirilen ekiplerin 7/24 nöbette olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmeyeceğini belirtti. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemleri aldıklarının da altını çizen Başkan Güder, “Bugün uzun süredir beklediğimiz rahmetle buluştuk ve sevinçliyiz. Kar berekettir ama zaman zaman da olumsuzluklara neden olabiliyor. Yoğun şekilde yağan kar yüksek yerlerde yolları kapatmış ve ekiplerimiz oradaki yolları açmak için gittiler. Karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız. Sadece ilçe merkezinde değil, sorumluluk alanımızda bulunan tüm mahallelerimizde ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Muhtarlarımızla bağlantı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızla bağlantı içerisindeyiz. Hazır kıta bekleyen ekiplerimiz sahada başarılı bir çalışma sergiliyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz ve yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Battalgazi Belediyesi çağrı merkezimiz her daim açık. Malatya’mızda yarın okullar tatil edildi. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasın. Çıkmak zorunda kalırsanız eğer, özellikle toplu taşıma araçlarını tercih edelim” dedi.