Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Malatya’da geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışının ilk anından itibaren alarma geçen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde titizlikle yürüttüğü karla mücadele, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını titiz şekilde sürdürüyor. Kar yağışının ilk anından itibaren alarma geçen Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi ve ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için greyder, kamyon, kar küreme araçları, tuzlama, yükleyici ve kepçeler ile birlikte yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için kesintisiz çalışan ekipler, muhtemel durumlara anında müdahale etmek içinde teyakkuzda bekliyor.

Ekiplerin dünden bu yana çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şükürler olsun ki Malatya’mızda kışı gerçek manada yaşıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız. Ekipler dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçe merkezimizde ve mahallelerimizde kar temizleme mesaisini sürdürüyorlar. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Fedakarlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.