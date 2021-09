Battalgazi’de gençlerle gönül buluşmaları yoğun ilgi görüyor

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile Eskimalatya Yaşam Müzesi’nde (Poyraz Konağı) bir araya gelerek, gençlerin sorularını cevapladı.

Hizmet ve yatırımlarda gençlere ayrı bir vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında AK Parti Gençlik Kolları’nın üyeleri ile bir araya gelerek, gençlerin merak ettikleri sorularını cevapladı ve geleceğe dair onların fikirlerini aldı. Türkiye’nin ve Battalgazi’nin geleceği olan gençlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Güder, ilçeye kazandırılan 25 milyonluk gençlik ve spor yatırımlarından da bahsetti. Eskimalatya Yaşam Müzesi’nde samimi bir ortamda yapılan programa, yoğun katılım sağlandı. Geleceğe dair fikirlerini ve ilçede görmek istedikleri yatırımları Başkan Güder’e ileten gençler, program sonunda Başkan Güder ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Battalgazi’de gençlerin yeri çok farklı”

Battalgazi’de gençlik buluşmalarının geleneksel hale geldiğini vurgulayan AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Bizler gençlik kolları olarak Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. AK gençlik ailesi, her gün kendini daha da büyütüyor ve gençlik Cumhurbaşkanından uzaklaşıyor iddiasını bir bir çürütüyor. Bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri olarak inanmış ve ciddi bir fikir hareketini üstlenmiş bireyleriz. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir. Bugün bizler gençlerle baş başa diyoruz, Battalgazi Belediyemiz gönül gönüle diyor. Battalgazi’de gençlere hizmetler devam ediyor. Gençlerin her sorununa eğilen ve onları hiçbir platformda unutmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Battalgazi’de gençlerin yeri çok farklı” şeklinde konuştu.

“Geleceğe dair umutlarımız daha da artıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Öncelikle sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Bugün gençlerimiz ile gönüllerimizi buluşturduk. Onlarla sohbet ettik, fikirlerini aldık. Güzel ve tatlı sohbetlerimiz oldu. Bizler gençlerimizi önemsiyoruz. Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Sizlerin emirlerine her daim amadeyiz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; sizlerle her buluştuğumuzda, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne olacak bu gençliğin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye’yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Bizlerde Battalgazi’de elimizdeki tüm imkanları gençliğin istifadesine sunma noktasında, seferberlik ilan ettik. Gençlerimizden tek arzumuz ve isteğimiz var. Bize bu vatan ve bu görevler emanet edildi, bizlerde bu emaneti sağlıklı bir şekilde sizlere teslim etmek istiyoruz. Bizler gençlerimizi önemsiyoruz. Gençlerimizin önünü açma noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Malumunuz ilçemizde son iki yılda milyonluk gençlik yatırımlarımızı buluşturduk. Yapımı devam eden birçok gençlik yatırımımız var. Battalgazi’de gençlerimize her zaman ayrı bir parantez açıyoruz ve öncelik veriyoruz” diye konuştu.