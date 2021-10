Battalgazi’de gazi ve yakınlarına özel gezi turu

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi turu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve yakınları, Battalgazi’de hayata geçirilen yatırımları ve tarihi mekanları gezdi. Dernek üyeleri Gazi ve yakınları, tarih başkenti Battalgazi’ye hayran kaldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından Doğu’nun incisi Battalgazi’ye yapılan yatırımları tüm vatandaşlara yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi turları devam ediyor. Düzenlenen gezi turu kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve yakınları, ilk olarak çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak Derme Deresi Proje alanını gezdi.

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve 679 konut, 18 adet dükkan, 1 adet kafeteryanın yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü, Orduzu Galip Demirel Çınar Park, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezdi. İlçede hayat bulan yatırımları yakından tanıma fırsatı bulan Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve yakınları, düzenlenen gezi turu için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Gazi ve yakınları Battalgazi’ye hayran kaldı

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye güzel eserler bırakıldığını belirten Gazi Hacı Şaşmaz, “Bu geziyi düzenleyen Battalgazi Belediyemize ve derneğimize çok teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımları, hizmetleri ve tarihi mekanları gezdik. Battalgazi’ye çok güzel eserler bırakılmış. Atalarımızdan kalan mirasları yad ettik. Bizden sonraki nesillere bırakılması da çok değerli” derken, Gazi eşi Hatice Akargil ise, “Battalgazi Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Yaptığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. Gezi de çok güzel oldu, stres attık. Malatya’mız çok güzel. Özellikle Poyraz Konağı Yaşam Müzesi beni çok etkiledi. Beni, annelerimizin zamanına götürdü. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçedeki tarihi mekanlardan çok etkilendiğine dikkat çeken Gazi Mehmet Öztürk, “Battalgazi’de tarihi ve turistik yerleri gezdik. Çok memnun kaldık. Tarihi mekanlar bizi derinden etkiledi. Battalgazi Belediyesi’nin de çok güzel çalışmalarına şahitlik ettik. Hiçbir eksiğimiz yok. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Battal Karaslan da, “Battalgazi’de tarihi konağı, Kervansarayı ve Arslantepe Höyüğü’nü gezdik. Çok güzel olmuş. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Başkanımıza Osman Güder’e ve ekibine çok teşekkür ederim. Güzel yatırımlar hayata geçirilmiş. Allah emeklerini boşa çıkarmasın” şeklinde konuştu.

Gazi eşi Neşe Umutlu ise “Battalgazi Belediyemizin düzenlediği geziye katıldık. İlçedeki müzeleri ve tarihi yerleri gezdik. Çok güzeldi. Bazı yerler bizi çocukluğumuza götürdü. Özellikle İspendere Şifalı İçmeleri çok güzel olmuş. Allah başkanımızdan razı olsun. Bizleri çok güzel ağırladılar” dedi.

“Unutulmayacak bir gün yaşadık”

Unutulmayacak bir gezi turuna katıldıklarını dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bize sunduğu hizmetleri ve gezi turunu asla unutamayız. Gazilerimiz ile birlikte güzel bir gün geçirdik. Allah herkesten razo olsun. Bu yaşlı insanları sevindirip mutlu ettiniz. Battalgazi Belediyemizin hayata geçirdiği yatırımları inceledik, tarihi mekanları gezdik. Hepsi birbirinden güzel hizmetler. Özellikle İspendere Şifalı İçmeleri ve Çınar Park’ta yapılan çalışmaları çok beğendik. Rabbim başkanımız gibi insanların sayısını arttırsın” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim başımızın tacısınız”

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman başlarının tacı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Şehit yakınları ve gazilerimiz her daim başımızın tacıdır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza devletimiz her türlü imkânı sağlıyor, onların bizden tek bir isteği var hatırlanmaları ve hak ettikleri saygıyı görmeleridir. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla bugün gazilerimize ve yakınlarına güzel bir gezi turu düzenledik. Başkanımızda geziye eşlik edecekti ama il dışında olmasından dolayı bizler eşlik ettik. Çok mutlu olduk, gurur duyduk. Gazilerimize sağlık ve huzur içerisinde bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.