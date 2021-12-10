Battalgazi’de fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi için ilçe genelindeki ekmek fırınlarında ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde ilçede toplam 129 fırını denetleyen ekipler, 4 işletmeye ise cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşmasını hedefleyen Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Haksız kazanç elde edilmesini önlemeye yönelik devam eden denetimler kapsamında son olarak Çöşnük, Hanımınçiftliği ve Başharık mahallelerinde denetimlerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışanların kılık kıyafetlerini, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Fırsatçılığa geçit vermemek ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, yapılan denetimlerde genel temizlik kurallarına uygun şekilde üretim yapmayan iş yerlerinin eksiklerini biran önce gidermeleri için işlem başlattı. Ekipler, denetimlerde üretim esnasında mutlaka maske, eldiven ve bone takılmasını konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimler yıl boyunca devam etti

Zabıta Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yürütülen denetimler kapsamında Battalgazi’de faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimler yıl boyunca devam etti. Denetimler kapsamında 2021 yılı tamamlanmadan toplam 129 fırında denetimlerini gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda 4 işletmeye de cezai işlem uyguladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla ilçede toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, “Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatlarıyla İlçemiz genelinde market, kasap, lokanta, fırın ve unlu mamülleri satış noktalarına yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın sofralarında gönül rahatlığıyla ekmeğini yemesini sağlamaktır. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Eksikleri bulunan fırınlar uyarılmış olup, eksiklerini gidermeleri için belli bir süre tanınmıştır. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyenler hakkında cezai işlemler başlatılacaktır. Toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.