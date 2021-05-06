banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...

Battalgazi’de FETO/PDY’den 1 gözaltı

Malatya’da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

MALATYA 06.05.2021, 12:04
Battalgazi’de FETO/PDY’den 1 gözaltı

Malatya’da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETO/PDY terör örgütünün Malatya’daki yapılanması konusunda jandarma çalışma gerçekleştirdi. Jandarma tarafından icra edilen operasyon sonucu, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu