Son Dakika
TÜRKİSTAN’DAN DÜNYAYA AÇILAN İLİM VE İRFAN ABİDESİ 'HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ'
Battalgazi’de FETO/PDY’den 1 gözaltı
Malatya’da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.
MALATYA 06.05.2021, 12:04
Malatya’da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETO/PDY terör örgütünün Malatya’daki yapılanması konusunda jandarma çalışma gerçekleştirdi. Jandarma tarafından icra edilen operasyon sonucu, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.Şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.