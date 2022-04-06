Battalgazi’de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.oturum 1.birleşiminde bir araya gelerek, 11 gündem maddesini görüştü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda Encümen ve Komisyon Üyelerini belirlerken, Üniversite ve Boran mahallelerinde yeni açılan ve isimsiz sokaklara isimleri verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.oturum 1.birleşimi tamamlandı. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, toplam 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mart ayı Olağan Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldüğü toplantıda, imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi.

Encümen ve ihtisas komisyon üyeleri seçildi

Yapılan gizli oylama neticesinde 2022 yılında görev yapacak olan Encümen Üyeliğine Seyit Ahmet Taşır, Ramazan Han ve Hadi Bayındır seçilirken daha sonra açık oylama usulüyle komisyon üyeleri belirlendi.

Oy çokluğu ile seçilen Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri şöyle belirlendi: İmar Komisyonu Üyeleri: Eyüp Sağlam, Vahap Erdem, Rıfat Türker, Mehmet Ulaş ve Metin Mandal.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ali Sonkaya, Abuzer Altun, Ebru İnanç, Yusuf Aksaç ve İsmet Cici. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hasan Demez, Recep Ülkü, Mikail İkis, Leyla Keleş ve Burak Sürmeli.

Gençlik ve Spor Komisyonu: Muhsin Öz, Mikail İkis, Adem Atalan, Burak Sürmeli ve Metin Mandal. Hukuk Komisyonu: Mustafa Umut Yalçın, Leyla Keleş, Özlem Pelitoğlu, Adem Atalan ve Ahmet Solmaz.

Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Leyla Keleş, Özlem Pelitoğlu, Ebru İnanç, Zafer Kırçuval ve Hadi Bayındır. Eğitim ve Kültür Komisyonu: Mustafa Karaman, Muhsin Öz, Bilal Yapalıkan, Ebru İnanç ve Ali Sonkaya. Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu: Sıddık Özdemir, Adil Demirel, Mehmet Çolak, Abuzer Altın ve Tuncer Bulgurlu. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu: Recep Ülkü, Abdurrahman Kızıl, Burak Sürmeli, Mikail İkis ve Muhsin Öz. Turizm ve Sanat Komisyonu: Yusuf Aksaç, Zafer Kırçuval, Adil Demirel, Mikail İkis ve Tuncer Bulgurlu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçimin ardından üyeliklere seçilen meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Yeni açılmış ve isimsiz sokaklara isimleri verildi

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Zafer Mahallesinde bulunan ‘Pırıltılı Sokağa’, ‘Şehit Yavuz Arslan’ın ismi oy çokluğu ile kabul edilirken, Boran Mahallesi sınırları içerisinde yeni açılmış ve isimsiz sokaklara Halasan Sokak, Ersin Sokak, Kumkent Sokak, Sahil Yolu Sokak, Mazooğlu Sokak, Göl Sokak isimleri verildi. Üniversite mahallesi sınırları içerisinde yeni açılmış ve isimsiz sokaklara ise Bilim Sokak, Rektörlük Sokak, Kongre Sokak, Eczacılık Sokak, Mühendislik Sokak, Ihlamur Çiçeği Sokak, Üniversite Sokak, Doğa Sokak, Mavi Yol Sokak, Beydağı Sokak ismi verilirken, Üniversite mahallesinde yer alan Köşküm+Dem Sokağın ismi Kampüs Sokak, Gül Damlası Sokağın ismi Onkoloji Sokak, Sabah Sokağın ismi Şifa Sokak, Köşküm Sokağın ismi Güzel Sanatlar Sokak ve Bilen Sokağın ismi Pembe Yol sokağı olarak değiştirildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı Olağan toplantısının 2.birleşimini ise 8 Nisan Cuma günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.