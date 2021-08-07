Battalgazi’de dereceye giren resimler sergilendi

Battalgazi Belediyesi, Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu’nda dereceye giren birbirinden güzel 44 adet fotoğrafı, açtığı sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm vatandaşları sergiye davet etti.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya’nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz ay düzenlediği “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye giren 44 adet fotoğrafı, Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde açtığı sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği serginin açılışını, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnan Kara Ölmeztoprak, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin ve çok sayıda sanatsever gerçekleştirdi. Sergiyi ziyaret ederek yakından inceleyen sanatseverler, sergiyi düzenleyen Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler. Yarışmada sergilenmeye hak kazanan 37 adet ve diğer kategorilerde dereceye giren eserlerin sergilendiği fotoğraf sergisi, 3 gün boyunca kapılarını sanatseverlere açık tutacak.

“Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sosyal ve kültürel anlamda birçok önemli projeyi Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz 1.Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu’nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergimizi, Malatya Park Alışveriş Merkezi’mizde vatandaşlarımıza sunduk. Yarışmamıza 450’ün üzeri fotoğraf yarışmacısı katılmıştı. 4 gün konuk ettiğimiz yarışmacılar, Malatya’nın Kayısı hasadını ve ilçemizin tarihi mekanlarını çektikleri fotoğraf kareleri ile tanıttılar. Gelen misafirlerimiz Malatya’ya ve ilçemize hayran kaldılar. Bu bizi çok ama çok mutlu etmişti. Kayısı, Malatya’mız için çok büyük önem arz eden bir ürün. Bu ürünün daha iyi yerlerde olması için Battalgazi Belediyesi olarak tüm organizasyonun içinde yer alırız. Bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik anlayışı ile harekete ederek, bu tür etkinliklerle Battalgazi’mizi ve Malatya’mızı tanıtmaya devam edeceğiz. Yarışmamızda dereceye giren 44 adet fotoğrafımızı, açtığımız sergi ile sanatseverlerimizin

beğenisine sunduk. Sergimiz 3 gün açık kalacak. Sergimize ilgi büyük ve buda bizi çok mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızı AVM’de açtığımız sergimizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.

“Yarışmasını da, sergisini de çok beğendim”

Battalgazi Belediyesi’nin güzel bir yarışmaya ve sonucunda çok anlamlı bir sergiye imza attığını hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in kayısıya değer veren ve gelecekte de faydalanacağımız birçok fotoğrafın çekildiği bir yarışmaya öncülük etmesi çok önemli. Kayısının her noktasında ve her alanında çok güzel fotoğraflar çekilmiş. 450 tane fotoğraf sanatçısı, Malatya’mıza gelerek yarışmaya katılması sevindirici bir durum. Çok olumlu bulduğum yarışmanın sergisi de bugün açıldı. Bu güzel çalışmaların yapıldığı ve kayısının tanıtımına önem verdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sergiyi çok ama çok beğendim”

Battalgazi Belediye’mizin yaptığı projeleri takdirle karşıladıklarının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Battalgazi Belediyemiz, kayısı sürecinin fotoğraflanması, belgesel haline getirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli bir projelere imza atıyor. Bu projeleri yakından takip ediyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Fotoğraf sanatçılarımız bu konuda çok emek harcamış. Belediyemizde imkanlarını seferber ederek, o emekleri ölümsüzleştirmiş. Şimdi ise açılan sergi ile bu güzel kareler vatandaşlarımıza sunuluyor. Sergiyi gezdim. Çok ama çok beğendim. Birbirinden güzel resimler çekilmiş. Malatya’mız için önemli bir durum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.