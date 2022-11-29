Battalgazi’de Dere sokağı sıcak asfalta kavuştu

2022 yatırım programı çerçevesinde Malatya Battalgazi’de yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Battalgazi Belediyesi, son olarak Orduzu Mahallesi’nde bulunan Dere Sokak’ta 2 bin 400 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda ulaşım yatırımlarında dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Orduzu Mahallesi’nde bulunan Dere Sokak’ta 2 bin 400 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Güder, çalışmaları yerinde inceledi

Yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerin bu hummalı çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Engin Pepeler’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Güder, Millete hizmetkar olma yolunda, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden çalışmalara tam not

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 bin 400 metrelik sıcak asfalt çalışmaları ile sorunlarının çözüme kavuştuğunu aktaran Dere Sokak sakinlerinden Bayram Ekin, “14 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Hamd olsun büyük bir sıkıntımız yok ama mahallemiz kışın kötü bir hal alıyordu. Evimize giderken yağmur ve çamurdan dolayı bir sorun yaşıyorduk. Battalgazi Belediyemizin başarılı çalışmaları ile o sorunumuzda ortadan kalktı. Çalışmalardan gayet memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kolaylık versin” dedi.

Maden Yiğit isimli bir mahalle sakini ise “Şimdiye kadar sokağımıza yol noktasında bir şey yapılmamıştı. Allah başkanımızdan razı olsun. Eski hali gerçekten kötüydü. Şimdi tertemiz bir görünüme kavuştu. Sorunumuzu çözüme kavuşturduğu için başkanımıza gece gündüz dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

“500 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdik”

2023’te asfaltsız yol kalmayacak sözünü yerine getirmek için gece gündüz sahada olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Orduzu’daki Dere sokakta devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Orduzu bölgemize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Konutların bu bölgeye yapılması nedeniyle yollarımızda ciddi tahribatlar oldu. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemiz olarak yollarımızı daha konforlu hale getirmek için zaman kaybetmeden çalışma başlattık ve bu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yollarımız sıcak asfalt ile daha kaliteli hale geliyor. İnşallah Türkiye’mizin yeni yüzyılında Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin daha güzelleştiğini göreceğiz. 2023 yılında ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağımızı belirtmiştik ve mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu sözümüzün yüzde 90’nını yerine getirmiş olduk. O günden bugüne 500 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarımız hakkında bazen mesnetsiz iddialarla karşılaşıyoruz. Ben de o iddiada bulunanlara, Çevreyolunun altına gelip yatırımlarımızı görsünler tavsiyesinde bulunuyorum. Birileri çamur atar ama bize icraat yapmak yakışır. Bizler onlara hizmetlerimizle cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Onlar laf üretir, bizse hizmet üretiriz” diye konuştu.