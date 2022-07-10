Battalgazi’de bayram dolu dolu geçecek

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan ‘Bekir Alyüz Futbol Turnuvası’nın finali ve ardından gerçekleştirilecek olan konser programı ile Kurban Bayramı dolu dolu geçecek.

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından “Bekir Alyüz Futbol Turnuvası”nın finali ve mini bir konser programı düzenlenecek. 11 Temmuz Pazartesi günü saat: 17.00’de Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Kamıştaş Drejan Köyü ile Alikan Köyü takımlarının oynanacağı futbol turnuvası final müsabakasının ardından, Orduzu Pınarbaşı Yeni Malatyaspor tesislerinde yapılacak olan ve sunuculuğunu Ali Biricik’in üstleneceği konser programında yerel sanatçı Ebru Yaman ve Kara Hasan sahne alacak. En güzel şarkılarını Malatyalılar için seslendirecek olan sanatçılar, programa katılacak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak. Oynanacak olan final müsabakası ve ücretsiz konser programı ile Malatyalı vatandaşlar, Kurban Bayramını dolu dolu geçirecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Dernekler Federasyonunun işbirliği ile düzenlenecek olan bu özel organizasyona tüm Malatyalı vatandaşları davet etti.